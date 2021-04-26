Зеленський на ЧАЕС: наша мета – трансформувати територію відчуження

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета влади – трансформувати зону відчуження. Про це він сказав під час виступу на ЧАЕС з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.

«Для всіх нас Чорнобиль сьогодні – це спільні виклики і спільні дії задля майбутнього і безпеки планети. Наша мета сьогодні – трансформувати територію відчуження – так кажуть про Чорнобиль – у територію відродження, закласти в історію Чорнобиля науково-просвітницький зміст, мотивувати людство, мотивувати світ розвивати все це. І тільки в позитивному контексті. Звісно, наше завдання – зробити все заради зміцнення надійності, зміцнення безпеки, уникнення і неповторення подібних катастроф у майбутньому», – заявив голова держави.

Зеленський також прокоментував введення в експлуатацію ядерної установки «СВЯП-2».

«Сьогодні введено в експлуатацію нове сховище для відпрацьованого ядерного палива. Правильне поводження з ним – невід’ємна частина ядерно-паливного циклу, яка є першочерговою на всіх етапах. Тому дуже важливо, що сьогодні буде отримано ліцензію на експлуатацію нового сховища іншого, сучасного типу, яке буде більш технологічним, більш безпечним і має строк експлуатації до 100 років», – зазначив президент.

26 квітня Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким уповноважив міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського підписати лист про переведення коштів на рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі, в 30-40 разів більшої, ніж під час вибуху в Хіросімі в 1945 році.

За даними Мінсоцполітики, на сьогодні статус постраждалих через аварію на ЧАЕС із правом пільг мають понад 1,7 млн українців.