Радіолокаційну станцію «Дуга» в Чорнобилі внесли до реєстру нерухомих пам’яток України

Кабінет міністрів України вніс до державного реєстру нерухомих пам’яток України радіолокаційну станцію «Дуга» в Чорнобилі. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.

«Команда МКІП ініціювала внесення «Дуги» до держреєстру задля подальшого її збереження. На жаль, з часом об’єкти, що знаходяться в Чорнобильській зоні поступово руйнуються. Якщо не вживати жодних заходів, зона з роками буде спустошуватися. Цього не можна допустити , адже наша спадщина – не лише місцевість навколо електростанції. А й будівлі, що знаходяться на її території. Тож зараз ми працюємо над визначенням інших об’єктів, які повинні бути частиною списку нерухомих пам’яток», – написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram-каналі.

Він зазначив, що хоч сама «Дуга» і зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, об'єкт є однією з візитівок зони та її символом.

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«Це рішення посилить шанси України на внесення Чорнобильської зони до ЮНЕСКО загалом», – додав міністр.

Радіолокаційна станція «Дуга» – це ряд металевих щогл висотою 150 метрів із натягненими між ними дротами. У радянський час її планували використовувати як систему «загоризонтного стеження» (виявлення пусків балістичних ракет на інших континентах – ред.) та глушіння радіосигналів у Європі. Споруда до аварії на ЧАЕС встигла попрацювати тільки в тестовому режимі. За характерне ритмічне постукування в ефірі, яке генерувала «Дуга», західні фахівці називали цю споруду «Російський дятел».