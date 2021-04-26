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26 квітня 2021, Київ 14:52
Новини | Суспільство

Президент дав розпорядження щодо міжнародного рахунку для Чорнобиля

Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля – це спеціальний донорський фонд, створений ЄБРР

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким уповноважив міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського підписати лист про переведення коштів на рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля, повідомила у понеділок пресслужба Офісу президента.

Повідомляється, що розпорядження набирає чинності з дня опублікування.

Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля – це спеціальний донорський фонд, створений Європейським банком реконструкції та розвитку для подолання викликів, які досі залишаються актуальними в Чорнобильській зоні. Перше засідання асамблеї інвесторів цього фонду приурочили до 35-ї річниці катастрофи, яку відзначають сьогодні.

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