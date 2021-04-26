В Україні сьогодні проходять пам’ятні заходи до 35-х роковин катастрофи на ЧАЕС

У понеділок в Україні відбудуться пам’ятні заходи до 35-х роковин катастрофи на Чорнобильській АЕС та вшанування пам’яті людей, які загинули внаслідок неї.

Програмою заходів, які влада раніше затвердила щодо цього дня, заплановано покладання квітів та вінків до місць вшанування ліквідаторів, проведення низки мистецьких акцій, круглих столів та конференцій.

Цієї ночі в Прип’яті були запалені 35 свічок у пам’ять про Чорнобильську катастрофу – за кількістю років, що минули з моменту аварії. Як розповіли активісти, це частина акції, яка покликана символічно показати роль Чорнобиля у загальнонаціональному контексті.

Також на ВДНГ у Києві запрацює мультимедійна виставка «Чорнобиль. Подорож» – розповідь про катастрофу – від світового контексту 1986 року до історій людей, долі яких нерозривно пов’язані з подіями 26 квітня 1986 року, а також діалогу щодо подальшої долі Чорнобиля. Для відвідувачів виставка буде відкрита після скасування жорсткого карантину.

Очікується, що керівництво держави, за традицією, вшанує учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС біля пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля» та меморіального кургану «Героям Чорнобиля» у Києві.

Радіо Свобода до 35-х роковин катастрофи на ЧАЕС підготувало низку проєктів і публікацій.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вона стала найбільшою в історії ядерної енергетики як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків, так і за економічними збитками та впливом на довкілля. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі, в 30-40 разів більшої, ніж під час вибуху в Хіросімі в 1945 році.

За даними Мінсоцполітики, на сьогодні статус постраждалих через аварію на ЧАЕС із правом пільг мають понад 1,7 млн українців.