Статус постраждалих через аварію на ЧАЕС із правом пільг мають понад 1,7 млн українців – Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що на сьогодні в Україні статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи із правом пільг мають понад 1 мільйон 718 тисяч українців.

«Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи є одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства соціальної політики. Сьогодні чисельність осіб, які мають статус постраждалих та мають право на пільги, складає 1 718,1 тис., з них: 181,1 тис. – учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, з них 55,6 тис. – особи з інвалідністю; 1 534,8 тис. – потерпілі від Чорнобильської катастрофи, з них 48,9 тис. – особи з інвалідністю та 322,8 тис. – діти», – йдеться в повідомленні.

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За даними Мінсоцполітики, на соцзабезпечення людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, у 2021 році з бюджету передбачено 2,57 мільярда гривень, що на 403,5 мільйона гривень більше порівняно з 2020 роком.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі, в 30-40 разів більшої, ніж під час вибуху в Хіросімі в 1945 році.