Через пандемію COVID-19 кількість туристів у Чорнобильській зоні зменшилася – Костюк

Через пандемію COVID-19 кількість туристів у Чорнобильській зоні відчуження суттєво зменшилася, повідомив у коментарі для проєкту Радіо Свобода «Інший Чорнобиль» голова Державного агентства з управління зоною відчуження Сергій Костюк.

За його словами, у 2020 році через пандемію кількість туристів зменшилася до 34 тисяч, із них 20-25 тисяч – це громадяни України.

«Ми вводимо постійно нові маршрути – можна поїхати автобусом, є піші маршрути, є веломаршрути, і по річках можна на все подивитися. Кількість цих маршрутів зростає, і це ті маршрути, якими люди можуть безпечно проїхатися і побачити всю красу цієї території. І це безпечно, адже перед цим фахівці проходять по всій зоні, передивляються маршрути, роблять заміри радіоактивного випромінювання», – запевнив Сергій Костюк.

Рекордним за відвідуваністю, зауважує Костюк, був 2019 рік. Позаторік Чорнобильську зону відвідали 124 тисячі туристів. Тоді, це, зокрема, пов’язували з виходом серіалу «Чорнобиль» від американської компанії HBO. Прем’єра відбулася в травні 2019 року і викликала широкий резонанс серед глядачів та критиків. Серіал «Чорнобиль» став найбільш рейтинговим серіалом на телеканалі HBO, на якому транслювали «Гру престолів».

Сьогодні минає 35 років з часу катастрофи на Чорнобильській АЕС. Аварія 26 квітня 1986 року стала найбільшою в історії ядерної енергетики як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків, так і за економічними збитками та впливом на довкілля. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі, в 30-40 разів більшої, ніж під час вибуху в Хіросімі в 1945 році.