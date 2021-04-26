Як у Прип'яті відзначили 35-і роковини вибуху на ЧАЕС – фоторепортаж

У ніч із 25 на 26 квітня в Прип’яті відбулася мистецька акція «Chornobyl.35» – на знак пам'яті про 35-і роковини катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції.
«Вже кілька років поспіль ми збираємося у місті Прип’яті в ніч проти 26 квітня, щоби вшанувати пам’ять тих, хто віддав свої життя та здоров’я, покинув рідний дім та все, що було йому дорогим, через аварію на Чорнобильській АЕС», – написав на своїй сторінці у фейсбуці Олександр Сирота – один з організаторів акції, колишній житель Прип’яті та голова Громадської ради при Держагентстві з управління Зоною відчуження.
«Вже кілька років поспіль ми збираємося у місті Прип’яті в ніч проти 26 квітня, щоби вшанувати пам’ять тих, хто віддав свої життя та здоров’я, покинув рідний дім та все, що було йому дорогим, через аварію на Чорнобильській АЕС», – написав на своїй сторінці у фейсбуці Олександр Сирота – один з організаторів акції, колишній житель Прип’яті та голова Громадської ради при Держагентстві з управління Зоною відчуження.
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