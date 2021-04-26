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26 квітня 2021, Київ 14:57
Фотогалереї

Як у Прип'яті відзначили 35-і роковини вибуху на ЧАЕС – фоторепортаж

У ніч із 25 на 26 квітня в Прип’яті відбулася мистецька акція «Chornobyl.35» – на знак пам'яті про 35-і роковини катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції.

«Вже кілька років поспіль ми збираємося у місті Прип’яті в ніч проти 26 квітня, щоби вшанувати пам’ять тих, хто віддав свої життя та здоров’я, покинув рідний дім та все, що було йому дорогим, через аварію на Чорнобильській АЕС», – написав на своїй сторінці у фейсбуці Олександр Сирота – один з організаторів акції, колишній житель Прип’яті та голова Громадської ради при Держагентстві з управління Зоною відчуження.

Мистецький захід, який тривав понад три години, розпочався із презентації проєкту &laquo;Чорнобиль.Ковчег&raquo; фотографа Дениса Копилова&nbsp;
1 Мистецький захід, який тривав понад три години, розпочався із презентації проєкту «Чорнобиль.Ковчег» фотографа Дениса Копилова 
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Він спробував уявити й реалізувати в зображенні думку про можливість заселення покинутих територій Зони відчуження найрізноманітнішими тваринами планети. Результатом цієї ідеї стала фотовиставка, яка експонується на центральній площі Прип&rsquo;яті
3 Він спробував уявити й реалізувати в зображенні думку про можливість заселення покинутих територій Зони відчуження найрізноманітнішими тваринами планети. Результатом цієї ідеї стала фотовиставка, яка експонується на центральній площі Прип’яті
Дівчина фотографується на тлі однієї з фотографій виставки під час акції до 35-х роковин катастрофи на ЧАЕС
4 Дівчина фотографується на тлі однієї з фотографій виставки під час акції до 35-х роковин катастрофи на ЧАЕС
Потім на сцену вийшли музиканти й поети &ndash; учасники музично-поетичного проєкту &laquo;Евтерпа&raquo;, які зачитали вірші відомих &laquo;чорнобильських&raquo; авторів та власні твори під музичну імпровізацію, виконану на віртуальному інструменті PRIPYAT Pianos композитора Володимира Савіна &ndash; його створили за допомогою записів покинутих у Прип&#39;яті фортепіано
5 Потім на сцену вийшли музиканти й поети – учасники музично-поетичного проєкту «Евтерпа», які зачитали вірші відомих «чорнобильських» авторів та власні твори під музичну імпровізацію, виконану на віртуальному інструменті PRIPYAT Pianos композитора Володимира Савіна – його створили за допомогою записів покинутих у Прип'яті фортепіано
Центральна площа Прип&rsquo;яті&nbsp;
6 Центральна площа Прип’яті 
Архиєпископ Полтавський і Кременчуцький Федір веде службу разом зі служителями Михайлівського Золотоверхого собору під час мистецької акції до 35-х роковин катастрофи на Чорнобильській АЕС
7 Архиєпископ Полтавський і Кременчуцький Федір веде службу разом зі служителями Михайлівського Золотоверхого собору під час мистецької акції до 35-х роковин катастрофи на Чорнобильській АЕС
Люди, виселені з 30-кілометрової зони навколо Чорнобильської АЕС, а також їхні родичі запалюють свічки пам&#39;яті під час мистецької акції до 35-х роковин катастрофи
8 Люди, виселені з 30-кілометрової зони навколо Чорнобильської АЕС, а також їхні родичі запалюють свічки пам'яті під час мистецької акції до 35-х роковин катастрофи
Ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС запалює свічку пам&#39;яті на центральній площі Прип&#39;яті у день 35-х роковин катастрофи
9 Ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС запалює свічку пам'яті на центральній площі Прип'яті у день 35-х роковин катастрофи
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Кульмінацією акції стала церемонія запалення 35 свічок (за кількістю років, що минули після аварії)
11 Кульмінацією акції стала церемонія запалення 35 свічок (за кількістю років, що минули після аварії)
Та хвилина мовчання, яка розпочалася о 1-й годині 23-й хвилині 26 квітня &ndash; саме тоді 35 років тому вибухнув 4-й енергоблок
12 Та хвилина мовчання, яка розпочалася о 1-й годині 23-й хвилині 26 квітня – саме тоді 35 років тому вибухнув 4-й енергоблок
Завершилося відзначення роковин трагічної події на центральній площі Прип&rsquo;яті виставою &laquo;Нація&raquo; за однойменною книгою Марії Матіос у виконанні Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
13 Завершилося відзначення роковин трагічної події на центральній площі Прип’яті виставою «Нація» за однойменною книгою Марії Матіос у виконанні Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
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Глядачі дивляться виставу &laquo;Нація&raquo; за однойменним романом Марії Матіос, зіграну на центральній площі Прип&#39;яті акторами Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка
15 Глядачі дивляться виставу «Нація» за однойменним романом Марії Матіос, зіграну на центральній площі Прип'яті акторами Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка
Зорі. Прип&rsquo;ять. 26 квітня 2021 року
16 Зорі. Прип’ять. 26 квітня 2021 року
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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