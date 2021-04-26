Як у Прип'яті відзначили 35-і роковини вибуху на ЧАЕС – фоторепортаж

5 Потім на сцену вийшли музиканти й поети – учасники музично-поетичного проєкту «Евтерпа», які зачитали вірші відомих «чорнобильських» авторів та власні твори під музичну імпровізацію, виконану на віртуальному інструменті PRIPYAT Pianos композитора Володимира Савіна – його створили за допомогою записів покинутих у Прип'яті фортепіано