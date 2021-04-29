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29 квітня 2021, Київ 21:13
Новини | Політика

Звільнення Коболєва порушує принципи корпоративного управління – Американська торговельна палата

Бізнес-спільнота «глибоко занепокоєна» рішенням Кабінету міністрів, яке призвело до звільнення Андрія Коболєва

Рішення Кабінету міністрів щодо припинення повноважень наглядової ради «Нафтогазу» та подальше звільнення голови правління Андрія Коболєва порушує принципи корпоративного управління. Про це йдеться в спільній заяві Американської торговельної палати та Української академії корпоративного управління, яку палата поширила 29 грудня.

Згідно з нею, рішення Кабінету міністрів тимчасово припинити повноваження наглядової ради для звільнення Коболєва «порушує принципи корпоративного управління державних підприємств, нівелює роль незалежних наглядових рад в Україні, та підриває угоди України з Міжнародним валютним фондом та іншими стратегічними партнерами».

Як зазначають автори заяви, незалежне корпоративне управління є запорукою захисту інвестицій, а його відсутність ставить під загрозу будь-які інвестиції в державні підприємства. Відтак бізнес-спільнота «глибоко занепокоєна» рішенням Кабінету міністрів.

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Згідно з позицією установ, енергетичної незалежності України неможливо досягнути без прискорення реформи корпоративного управління та посилення ролі незалежних наглядових рад. Відтак вони «стурбовані» відкатом у реформі корпоративного управління державними підприємствами.

«Прозорий та добре структурований процес відбору кандидатів у члени наглядової ради, включаючи урядові кандидатури та керівників державних підприємств, є важливим для економічного зростання України та її інвестиційної привабливості. Бізнес-спільнота закликає президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та Кабінет Міністрів найближчим часом повністю перезапустити реформу корпоративного управління та державних підприємств, а також забезпечити незалежність наглядових рад», – заявляють автори.

28 квітня в уряді повідомили, що Кабінет міністрів провів засідання загальних зборів акціонерів НАК «Нафтогаз України», на якому розглянули звіт про діяльність компанії в 2020 році і визнали її діяльність незадовільною.

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У зв’язку з цим Кабмін з 28 квітня припинив повноваження незалежних членів наглядової ради НАК, представників держави у наглядовій раді НАК, а також голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Також ухвалене рішення про обрання і призначення з 29 квітня Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Коболєв заявив, що не писав заяву про звільнення з посади, і про «звільнення» дізнався з новин. НАК «Нафтогаз України» назвав «юридичною маніпуляцією» ухвалене Кабінетом міністрів рішення щодо звільнення голови правління компанії Андрія Коболєва.

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