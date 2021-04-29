Звільнення Коболєва порушує принципи корпоративного управління – Американська торговельна палата

Рішення Кабінету міністрів щодо припинення повноважень наглядової ради «Нафтогазу» та подальше звільнення голови правління Андрія Коболєва порушує принципи корпоративного управління. Про це йдеться в спільній заяві Американської торговельної палати та Української академії корпоративного управління, яку палата поширила 29 грудня.

Згідно з нею, рішення Кабінету міністрів тимчасово припинити повноваження наглядової ради для звільнення Коболєва «порушує принципи корпоративного управління державних підприємств, нівелює роль незалежних наглядових рад в Україні, та підриває угоди України з Міжнародним валютним фондом та іншими стратегічними партнерами».

Як зазначають автори заяви, незалежне корпоративне управління є запорукою захисту інвестицій, а його відсутність ставить під загрозу будь-які інвестиції в державні підприємства. Відтак бізнес-спільнота «глибоко занепокоєна» рішенням Кабінету міністрів.

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Згідно з позицією установ, енергетичної незалежності України неможливо досягнути без прискорення реформи корпоративного управління та посилення ролі незалежних наглядових рад. Відтак вони «стурбовані» відкатом у реформі корпоративного управління державними підприємствами.

«Прозорий та добре структурований процес відбору кандидатів у члени наглядової ради, включаючи урядові кандидатури та керівників державних підприємств, є важливим для економічного зростання України та її інвестиційної привабливості. Бізнес-спільнота закликає президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та Кабінет Міністрів найближчим часом повністю перезапустити реформу корпоративного управління та державних підприємств, а також забезпечити незалежність наглядових рад», – заявляють автори.

28 квітня в уряді повідомили, що Кабінет міністрів провів засідання загальних зборів акціонерів НАК «Нафтогаз України», на якому розглянули звіт про діяльність компанії в 2020 році і визнали її діяльність незадовільною.

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У зв’язку з цим Кабмін з 28 квітня припинив повноваження незалежних членів наглядової ради НАК, представників держави у наглядовій раді НАК, а також голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Також ухвалене рішення про обрання і призначення з 29 квітня Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Коболєв заявив, що не писав заяву про звільнення з посади, і про «звільнення» дізнався з новин. НАК «Нафтогаз України» назвав «юридичною маніпуляцією» ухвалене Кабінетом міністрів рішення щодо звільнення голови правління компанії Андрія Коболєва.