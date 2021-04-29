«Нафтогаз»: Коболєв має намір оскаржити рішення про звільнення

Андрій Коболєв, який до 29 квітня працював головою правління НАК «Нафтогаз України», має намір оскаржити урядове рішення про своє звільнення. Про це у фейсбуці 29 квітня повідомила пресслужба компанії.

«Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв подякував колективу Групи за сім років спільної роботи над впровадженням реформ в нафтогазовому секторі. Він зазначив, що, незважаючи на маніпулятивність учорашніх кадрових рішень Кабінету міністрів України, вони набрали чинності. Андрій Володимирович має намір оскаржувати своє звільнення, проте підкреслив, що ці процеси жодним чином не вплинуть на роботу Групи», – ідеться в повідомленні.

На думку самого Коболєва, рішення Кабміну «ставлять хрест на реформі корпоративного управління».

«З 2014 року Україна твердо вирішила, що на державній власності має заробляти держава і українці, а не наближені до грошових потоків політики. Одне вчорашнє рішення уряду відправляє у смітник всі напрацювання. І проти цього ми ще готові повоювати», – наголосив екскерівник «Нафтогазу».

28 квітня в уряді повідомили, що Кабінет міністрів провів засідання загальних зборів акціонерів НАК «Нафтогаз України», на якому розглянули звіт про діяльність компанії в 2020 році і визнали її діяльність незадовільною.

У зв’язку з цим Кабмін вирішив, що з 28 квітня припиняються повноваження незалежних членів наглядової ради НАК, представників держави у наглядовій раді НАК, а також голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Також ухвалене рішення про обрання і призначення з 29 квітня Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Коболєв заявив, що не писав заяву про звільнення з посади, і про «звільнення» дізнався з новин.

НАК «Нафтогаз України» назвав «юридичною маніпуляцією» ухвалене Кабінетом міністрів рішення щодо звільнення голови правління компанії Андрія Коболєва.

Андрій Коболєв протягом семи років очолював найбільшу національну компанію України – «Нафтогаз України».