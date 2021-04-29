Посли G7 відреагували на звільнення Коболєва

Посли «Групи семи» прокоментували звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління та наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

«Посли G7 зауважують рішення Кабміну України про звільнення голови правління і наглядової ради НАК Нафтогаз. Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань України», – мовиться у заяві, оприлюдненій 29 квітня.

28 квітня в уряді повідомили, що Кабінет міністрів провів засідання загальних зборів акціонерів НАК «Нафтогаз України», на якому розглянули звіт про діяльність компанії в 2020 році і визнали її діяльність незадовільною.

У зв’язку з цим Кабмін вирішив, що з 28 квітня припиняються повноваження незалежних членів наглядової ради НАК, представників держави у наглядовій раді НАК, а також голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Також ухвалене рішення про обрання і призначення з 29 квітня Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Коболєв заявив, що не писав заяву про звільнення з посади, і про «звільнення» дізнався з новин.

НАК «Нафтогаз України» назвав «юридичною маніпуляцією» ухвалене Кабінетом міністрів рішення щодо звільнення голови правління компанії Андрія Коболєва.

Андрій Коболєв протягом семи років очолював найбільшу національну компанію України – «Нафтогаз України».