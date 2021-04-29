США відзначили важливість «поваги до корпоративного управління» після звільнення Коболєва

Сполучені Штати відреагували на звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління та наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

«Повага до корпоративного управління, прозорості та доброчесності при призначенні персоналу енергетичного сектору, чи то урядові, чи державні підприємства, є ключовим чинником для підтримки довіри до прихильності України до реформ», – відзначив у твітері речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Посли «Групи семи», коментуючи кадрові зміни в «Нафтогазі», вказали на «вирішальне значення» «ефективного управління держпідприємствами, вільного від політичного втручання».

28 квітня в уряді повідомили, що Кабінет міністрів провів засідання загальних зборів акціонерів НАК «Нафтогаз України», на якому розглянули звіт про діяльність компанії в 2020 році і визнали її діяльність незадовільною.

У зв’язку з цим Кабмін вирішив, що з 28 квітня припиняються повноваження незалежних членів наглядової ради НАК, представників держави у наглядовій раді НАК, а також голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Також ухвалене рішення про обрання і призначення з 29 квітня Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Коболєв заявив, що не писав заяву про звільнення з посади, і про «звільнення» дізнався з новин.

НАК «Нафтогаз України» назвав «юридичною маніпуляцією» ухвалене Кабінетом міністрів рішення щодо звільнення голови правління компанії Андрія Коболєва.

Андрій Коболєв протягом семи років очолював найбільшу національну компанію України – «Нафтогаз України».