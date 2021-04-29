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29 квітня 2021, Київ 11:56
Новини | Економіка

Рада призначила Галущенка міністром енергетики

За призначення Галущенка проголосували 305 народних депутатів

Верховна Рада підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

За призначення Галущенка проголосували 305 народних депутатів.

Після голосування новопризначений міністр склав присягу.

Досі виконувачем обов’язків міністра був Юрій Вітренко. Кабінет міністрів 28 квітня призначив його головою національної акціонерної компанії «Нафтогаз», заявивши про звільнення Андрія Коболєва.

Коболєв заявив, що не писав заяву про звільнення з посади, і про «звільнення» дізнався з новин.

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