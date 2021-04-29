Звільнення Коболєва «глибоко проблемне» і «не має сенсу» – західний дипломат

Звільнення голови правління національної акціонерної компанії «Нафтогаз» Андрія Коболєва викликає стривоженість на Заході – про це Радіо Свобода розповів західний дипломат, який волів залишитися анонімним.

«Це звільнення насправді не має особливого сенсу, якщо, звісно, хтось не намагається поставити нового лідера, який служитиме особистим або політичним цілям. З точки зору корпоративного управління це глибоко проблемне рішення», – зазначив він.

За словами співрозмовника Радіо Свобода, за реформу корпоративного управління з 2014 року велася «найзапекліша боротьба». Західні партнери України виступали на захист «інституцій, а не особистостей», а останні рішення Кабінету міністрів, на його думку, шкодять саме інституції.

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Дипломат послався на статут «Нафтогазу», згідно з яким звільняти голову правління може наглядова рада. Натомість Кабінет міністрів припинив повноваження наглядової ради, звільнив Коболєва, після чого відновив повноваження ради.

«Тривожно, що уряд, як основний акціонер, не зважив на волю наглядової ради... Якщо вони хотіли звільнити голову правління, могли просто попросити раду», – зазначив він.

Співрозмовник також прокоментував реакцію на це рішення серед закордонних партнерів України.

«Серед донорів та міжнародних партнерів є відчуття зради. Майже здається, що уряд намагається дискредитувати західні стандарти управління. Використовувати шановані стандарти міжнародного фінансового аудиту, щоб підкреслити свої заяви про збитки уряду (мажоритарного акціонера) є новим трюком у спробах контролювати підприємства, що належать державі», – додав дипломат.

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28 квітня в уряді повідомили, що Кабінет міністрів провів засідання загальних зборів акціонерів НАК «Нафтогаз України», на якому розглянули звіт про діяльність компанії в 2020 році і визнали її діяльність незадовільною.

У зв’язку з цим Кабмін з 28 квітня припинив повноваження незалежних членів наглядової ради НАК, представників держави у наглядовій раді НАК, а також голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Також ухвалене рішення про обрання і призначення з 29 квітня Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Коболєв заявив, що не писав заяву про звільнення з посади, і про «звільнення» дізнався з новин. НАК «Нафтогаз України» назвав «юридичною маніпуляцією» ухвалене Кабінетом міністрів рішення щодо звільнення голови правління компанії Андрія Коболєва.