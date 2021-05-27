Влада Ірану переслідувала і катувала родичів жертв збитого літака МАУ – Human Rights Watch

Влада Ірану здійснила кампанію з переслідування та зловживань щодо сімей людей, загиблих під час збиття рейсу 752 «Міжнародних авіаліній України» в січні 2020 року, заявили у правозахисній організації Human Rights Watch.

«Від жовтня 2020 року по січень 2021 року Human Rights Watch поспілкувалася з 31 членом сімей жертв і людьми, які безпосередньо знають про поведінку органів влади з сім’ями загиблих. Вони повідомили, що органи безпеки Ірану самовільно затримували, викликали, жорстко допитували, катували та жорстоко поводилися з членами сімей жертв», – мовиться в повідомленні.

За даними організації, органи влади Ірану не змогли повернути майно жертв їхнім родичам і втручались у поховання та меморіальні збори.

«Корпус вартових Ісламської революції вбив 176 людей без найменшої відповідальності, і зараз жорстокі служби безпеки Ірану знущаються над членами сімей жертв, щоб придушити будь-яку надію на справедливість», – сказав Майкл Пейдж, заступник директора з питань Близького Сходу в Human Rights Watch.

У Human Rights Watch розповіли, що щонайменше 16 людей заявили, що органи безпеки Ірану наказували їм не брати участь в інтерв’ю з іноземними ЗМІ. У деяких випадках силовики допитували або затримували членів сім’ї на кілька годин.

«Принаймні в одному випадку влада катувала особу, яка перебуває під вартою. В іншому випадку співробітники в цивільному попросили зустрітися з членом сім’ї загиблих, який висловився проти поведінки влади, в громадському місці і погрожували цій особі переслідуванням. Принаймні у трьох випадках влада погрожувала родичам жертв «наслідками», якщо вони не видалять публікації в соціальних мережах, які критикують відсутність відповідальності влади», – заявили в організації.

За даними Human Rights Watch, деякі з опитаних людей сказали, що влада повернула жертвам важливі документи, але не повернула жодних цінностей, таких як ювелірні вироби та електронні пристрої.

Літак Boeing 737-800NG з реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Іран, попри повідомлення західних країн із посиланням на свої розвідки, що літак був збитий із комплексу протиповітряної оборони «Тор» російського виробництва зі складу Корпусу вартових Ісламської революції, кілька днів продовжував стверджувати, що причиною катастрофи була технічна проблема з літаком.

Лише вранці 11 січня в Ірані офіційно визнали свою вину за збиття українського літака, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.