В Україні почалися переговори з Іраном щодо збитого літака МАУ

В Україні почалися дводенні переговори з іранською делегацією щодо збиття Іраном українського літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» на початку 2020 року, повідомило посольство Ірану в Україні.

Як повідомив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, під час переговорів українська сторона наполягатиме на офіційному підтвердженні завершення слідства щодо винних у збитті українського літака та стану судового слухання.

«Якщо воно, звісно, розпочате», – написав він у твіттері.

Раніше у коментарі Радіо Свобода заступник міністра закордонних справ України, керівник української групи переговорників з Іраном Євген Єнін повідомив, що наступний, третій етап переговорів із Іраном запланований на 2-3 червня. А вже 18 червня в Ірані пройдуть президентські вибори, і Україні цікаво, як може змінитися у цьому зв’язку позиція іранської сторони, каже Єнін.

Водночас на переговорний процес впливає ядерна програма Ірану і низка регіональних питань, які слід враховувати, додав він.

8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».