Рівень компенсації від Ірану за збитий літак зараз не стоїть на порядку денному переговорів – Єнін

На сьогодні порядок денний переговорів із Іраном не передбачає питання рівня компенсацій. Київ перейде до обговорення цього питання, щойно отримає відповіді від Тегерана про обставини трагедії, про які говорилося в рамках першого та другого етапу переговорів. Про це в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода розповів заступник міністра закордонних справ України, керівник української групи переговорників з Іраном Євген Єнін.

«Для того, щоб визначити рівень компенсації, ми маємо розуміти все, що відбулося. Нам важливо отримати чітку картинку всіх обставин трагедії, щоб уникнути можливих інцидентів у майбутньому. Оскільки якщо звернутися до Чиказької конвенції, то технічне розслідування, відповідний звіт робляться саме для того, щоб зробити правильні висновки, щоб уникнути катастроф не тільки в Ірані, а й в усьому світі. Тому це також є дуже важливою частиною переговорного процесу, яку ми не можемо від’єднати від питання компенсації», – додав Єнін.

Щойно буде достатній рівень розуміння, що Іран зробив правильні висновки – виникне більш сприятливе тло для розмов про рівень компенсації. Він значною мірою буде залежатиме і від обставин катастрофі, і від рівня співпраці іранської сторони, наголосив Єнін.

Наступний, третій етап переговорів із Іраном запланований на 2-3 червня.

8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».