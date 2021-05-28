Рівень компенсації від Ірану за збитий літак зараз не стоїть на порядку денному переговорів – Єнін

На сьогодні порядок денний переговорів із Іраном не передбачає питання рівня компенсацій. Київ перейде до обговорення цього питання, щойно отримає відповіді від Тегерана про обставини трагедії, про які говорилося в рамках першого та другого етапу переговорів. Про це в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода розповів заступник міністра закордонних справ України, керівник української групи переговорників з Іраном Євген Єнін.
«Для того, щоб визначити рівень компенсації, ми маємо розуміти все, що відбулося. Нам важливо отримати чітку картинку всіх обставин трагедії, щоб уникнути можливих інцидентів у майбутньому. Оскільки якщо звернутися до Чиказької конвенції, то технічне розслідування, відповідний звіт робляться саме для того, щоб зробити правильні висновки, щоб уникнути катастроф не тільки в Ірані, а й в усьому світі. Тому це також є дуже важливою частиною переговорного процесу, яку ми не можемо від’єднати від питання компенсації», – додав Єнін.
Щойно буде достатній рівень розуміння, що Іран зробив правильні висновки – виникне більш сприятливе тло для розмов про рівень компенсації. Він значною мірою буде залежатиме і від обставин катастрофі, і від рівня співпраці іранської сторони, наголосив Єнін.
Наступний, третій етап переговорів із Іраном запланований на 2-3 червня.
8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).
Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.
17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».
Загибель українського літака в Ірані. Що потрібно знати
- Літак Boeing 737-800 NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (рейс PS752, реєстраційний номер UR-PSR) вилетів близько 6:10 8 січня маршрутом Тегеран-Київ, зник із радарів через кілька хвилин після підйому в повітря.
- Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Авіакомпанія МАУ опублікувала списки загиблих пасажирів і членів екіпажу.
- Серед загиблих у катастрофі було найбільше громадян Ірану (82 людини) і Канади (63 людини), а також 11 громадян України (2 пасажири і 9 членів екіпажу), 10 громадян Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Німеччини і 3 – Великої Британії, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
- Ким були загиблі в авіакатастрофі в Ірані українці: подробиці за посиланням.
- Літак був вироблений у 2016 році, отриманий МАУ безпосередньо з заводу Boeing, пройшов останнє планове технічне обслуговування 6 січня 2020 року. МАУ заявляє, що гарантує справність своїх літаків і високу кваліфікацію пілотів.
- Згідно з першою реакцією іранської сторони, літак розбився через технічні причини, які призвели до аварії двигуна.
- 11 січня, через 3 дні після катастрофи, президент Ірану Хасан Роугані визнав, що іранські військові помилково збили пасажирський Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України». Він розпорядився знайти винних у цій трагедії.
- Командувач повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Хаджизаде повідомив, що оператор протиповітряної оборони Ірану самостійно вирішив випустити крилату ракету по літаку, не зумівши зв’язатися з командуванням.
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