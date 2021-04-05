Жіночий хокей: новий чемпіон України. Чи зміниться збірна?

Попри пандемію коронавірусу в Україні визначився новий чемпіон з хокею серед жіночих команд. Найсильнішим виявився харківський клуб «Пантери», для дівчат це друге чемпіонство та черговий виклик до лав збірної. Як живе спорт, який і до карантинів був обділений увагою глядачів та що буде далі з титулованими гравчинями? Радіо Свобода зібрало відповіді на ці запитання.

Як здобували золоті нагороди?

У фіналі харківська команда «Пантери» зіграли проти київської «Україночки», а доля нагород вирішилася на останніх секундах. На 6-й хвилині відкрила рахунок Владислава Скащук. А вже за десять хвилин Елізабет Аліпова відновила статус-кво та повернула рівновагу – 1:1.



Другий період команди грали рівно, проте на 35-й хвилині Дарина Рожок знову вивела харків’янок вперед, але через 20 хвилин Елен Аліпова закинула шайбу у ворота «Пантер» і зрівняла рахунок.



За 48 секунд до сирени Владислава Скащук пробила захист киянок та поставила крапку у матчі. 3:2. «Пантери» стали чемпіонками України.

Чи були «Пантери» вже чемпіонами?

Для харків’янок це вже не перше «золото» в оновленій національній першості. У 2018 році «Пантери» у фіналі перемогли «Королев Дніпра» з рахунком 7:3.

Загалом для харківського клубу це п'ятий сезон – «Пантери» не пропускали жодної національної першості і не залишалися без нагород. Так, у 2016/2017 році харків’янки стали третіми, потім були чемпіонками, а останні два сезони виборювали «срібні» нагороди, і ось чергове «золото».



Індивідуальних нагород в цьому сезоні серед гравчинь не було. Попри це найбільшу кількість шайб закинули харків'янки – по 5 у Тетяни Кириченко та Ганни Лесь.

Яким був чемпіонат?

Через пандемію коронавірусу національна першість відбулася в скороченому форматі. За три дні три клуби зіграли три матчі та вже за їхніми результатами визначалися володарки золотих, срібних та бронзових нагород.

Так в першому матчі «Україночка» розчавила «Дніпровських Білок» – 11:1. Першу шайбу супротивницям киянки закинули ще на 23 секунді. Загалом у цьому матчі, Аліка Гадлія та Ангеліна Майфельд записали до свого активу по хет-трику, тобто по три шайби.

Розгромною та виснажливою для «Дніпровських Білок» була і зустріч з «Пантерами». Матч завершився з рахунком 19:2.

Тож п'ятий, ювілейний, в історії України чемпіонат з жіночого хокею завершився золотими нагородами у «Пантер», срібною призеркою стала команда «Україночка», а «бронза» – у «Дніпровських білок».

А що далі?

Після національної першості відбудуться навчально-тренувальні збори жіночої збірної з хокею, які триватимуть до 10 квітня. Домашньою базою «синьо-жовтих» стане броварська льодова арена «Термінал».

Для збірної це перші тренувальні збори під керівництвом нового головного тренера Євгена Аліпова. Хоча офіційно Федерацією хокею України його було представлено ще восени, але попрацювати з командою ще не вдалося – через пандемію навчально-тренувальні збори скасовувалися.

Євген Аліпов раніше був тренером збірної Грузії, також очолював юніорську збірну України та був наставником ХК «Україночка».

Головний тренер вже визначився із 22 хокеїстками, яких запросив на ці збори. Попри те. що новим чемпіоном стали «Пантери», їх представниць у переліку небагато. Але треба врахувати, що склад збірниць було опубліковано до проведення фінальних баталій за золоті нагороди.

Нападники: Елен Аліпова, Елізабет Аліпова, Софія Блага, Тетяна Ткаченко, Антоніна Роганова, Марина Криворучко, Христина Загрекова (усі – ХК «Україночка»), Варвара Ізмайлова, Дарина Рожок, Ганна Лесь (усі – ХК «Пантери»), Вікторія Ценова (ХК «Дніпровські Білки»).

Елен Аліпова, Елізабет Аліпова, Софія Блага, Тетяна Ткаченко, Антоніна Роганова, Марина Криворучко, Христина Загрекова (усі – ХК «Україночка»), Варвара Ізмайлова, Дарина Рожок, Ганна Лесь (усі – ХК «Пантери»), Вікторія Ценова (ХК «Дніпровські Білки»). Захисники: Юлія Добровольська, Марія Громова, Поліна Лубенець, Марина Кобчук, Катерина Андрущенко, Вікторія Денисенко, Ангеліна Майфельд (усі – ХК «Україночка»), Владлена Тарасова, Софія Зеленська (усі – ХК «Пантери»).

Юлія Добровольська, Марія Громова, Поліна Лубенець, Марина Кобчук, Катерина Андрущенко, Вікторія Денисенко, Ангеліна Майфельд (усі – ХК «Україночка»), Владлена Тарасова, Софія Зеленська (усі – ХК «Пантери»). Воротарі: Анна Харківська (ХК «Пантери»), Ірина Бедокурова (ХК «Автомобіліст»).

До чого готується збірна?

Цього року українки мали виступати на чемпіонаті в третьому дивізіоні проти команд Бельгії, Болгарії, Боснії та Герцеговини, Гонконгу, Естонії, Литви та Румунії. Але через поширення вірусу COVID-19 Міжнародна федерація хокею (IIHF) скасувала проведення чемпіонатів світу у всіх вікових категоріях та дивізіонах, окрім елітного. Він стартує в Латвії 21 травня.



У 2019 році жіноча збірна України достроково виграла кваліфікацію на світову першість. До цього часу найвищий рівень турнірів, в яких брала участь жіноча збірна України, – чемпіонати Європи. Але й на континентальній першості найкращий показник «синьо-жовтих» – одинадцяте місце у 1993 році.

Крім того, українку Вікторію Ткаченко було визнано найкращим воротарем турніру. А Єлизавета Рябкіна здобула титул Most Valuable player, тобто «найкорисніший гравець».

У 2020 році вперше за історію незалежної України жіноча збірна з хокею виступала на чемпіонаті світу Дивізіону ІІB. Проте втриматися на цьому рівні «синьо-жовтим» не вдалося.

У першому турі світової першості українська збірна поступилася Туреччині в овертаймі. Далі хорватська команда переграла українок у серії булітів. Нова Зеландія без проблем принесла Україні третю поразку загалом і першу в основний час – 5:3. Австралія познущалася з «синьо-жовтих», вигравши з рахунком 1:9. І фінальна «суха» крапка від Ісландії – 7:0. Україна не виграла жодного матчу.

Це цікаво!

А ви знали, що в Україні тривалий час дівчата мали закидувати хокей через свій вік? Бо була заборонена участь дівчат у чоловічій команді у віці понад 13 років, а жіночих команд тривалий час в Україні не було. Тому у українок був вибір: або їдьте за кордон, або «до побачення, хокей».