Український спорт: 10 перемог у квітні

Історичні досягнення, сенсаційні нагороди, медальні дебюти і довгоочікувані перемоги українських спортсменів – таким був квітень. До вашої уваги 10 спортивних перемог, які вразили у другому місяці весни.

Спортивна гімнастика. «Золото» Ігоря Радівілова та «бронзова» молодь

Український спортивний гімнаст Ігор Радівілов виборов золоту нагороду в опорному стрибку на континентальній першості. У фіналі українець отримав оцінку 14.716, що дозволило обійти Андрія Медведєва з Ізраїлю та Джарні Реджині-Морана з Великої Британії.



Для Радівілова це вже друге поспіль «золото» в опорному стрибку на континентальній першості. У 2020 році він також ставав чемпіоном Європи.

Загалом для 28-річного спортивного гімнаста це четверта золота нагорода на чемпіонатах Європи. У 2013 році Радівілов виграв у вправах на кільцях. У 2020 виборював золото у командній першості.

Також в активі Радівілова 4 срібні та 3 бронзові нагороди континентальних першостей за професійну кар'єру.

На цьогорічному чемпіонаті Європи, крім перемоги Радівілова, Україна сенсаційно виборола ще дві медалі. 17-річний Ілля Ковтун – дебютант дорослих турнірів – став бронзовим призером у багатоборстві.

«Золото» та «срібло» дісталося росіянам – Микиті Нагорному та Давіду Бєлявському.





17-річна Анастасія Бачинська була запасною на фінал у вправах на колоді.

У кваліфікації 17-річна Бачинська була 10-ою, а до фіналу відбиралися вісім найкращих спортсменок. У день старту дві гімнастки з найкращої вісімки, а потім і перша запасна, відмовилися від участі у фіналі, тож Бачинська отримала право стартувати.

У фіналі українка показала результат 13.333 бали та виборола бронзову нагороду. Для Бачинської – це перша індивідуальна нагорода на дорослому чемпіонаті. У 2020 вона виграла у командній першості.

«Золото» у Мелані де Жезус дос Сантос з Франції, а срібною призеркою стала представниця з Нідерландів Санне Веверз.

Бокс. Перше «золото» за 9 років

Український боксер Юрій Захарєєв став чемпіоном світу серед юніорів у ваговій категорії до 69 кг. У фіналі українець подолав росіянина Чірава Ашалаєва у три раундовому бої роздільним рішенням суддів – четверо віддали перемогу Захарєєву 4:1 (30:27, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28).



Востаннє Україна виборювала нагороду вищого ґатунку на юніорському чемпіонаті світу у 2012 році. 9 років тому Олександр Хижняк, який виступав у ваговій категорії до 75 кг, був сильнішим за росіянина Магомеда Мадієва.



Загалом на цьогорічному чемпіонаті світу серед юніорів Україна здобула 6 нагород. І це найбільша кількість для «синьо-жовтих» за три рази участі на цьому турнірі. На попередніх двох турнірах – у 2014 та 2018 роках – Україна показувала однаковий результат: одне «срібло» та три «бронзи».

У 2021 році, крім Юрія Захарєєва, нагороди до українського кошику додали Христина Лакійчук («срібло», до 54 кг), Бозоробой Матякубов («срібло», до 64 кг), Ілля Тогобицький («срібло», до 75 кг), Руслан Цикало («бронза», до 52 кг), Денис Салабай («бронза», до 81 кг). У командному заліку Україна стала п’ятою.

Боротьба: дебютні золоті нагороди

На чемпіонаті Європи з боротьби українці вибороли 13 нагород: дві золоті, дві срібні та дев'ять бронзових. Єдині медалі вищого ґатунку вибороли у жіночій боротьбі завдяки Ірині Коляденко та Аллі Белінській. Вони уперше в кар'єрі виграли «золото» на рівні чемпіонатів Європи.

Ірина Коляденко у фіналі переборола Маріанну Шаштін з рахунком 4:1, а Алла Белінська була сильнішою за Яніну Янєву (6:3).



Срібну нагороду у жіночій боротьбі виборола Тетяна Ріжко (до 65 кг), бронзові на рахунку Христини-Зоряни Демко (до 55 кг), Аліни Грушиної (до 57 кг) та Аліни Бережної (до 68 кг).

У вільній боротьбі українці здобули 4 медалі: «срібло» у Андрія Джелепа (до 61 кг), 3 «бронзи» у Каміля Керімова (до 57 кг), Ігоря Никифорука (до 70 кг) та Олександра Хоцянівського (до 125 кг). Також в активі України три «бронзи» у греко-римській боротьбі: Віктор Петрик (до 60 кг), Максим Євтушенко (до 72 кг), Жан Беленюк (до 87 кг)

Теніс: перемога над Японією

Жіноча збірна України з тенісу розгромила команду Японії в Кубку Біллі Джин Кінга. Зустріч завершилася з рахунком 4:0.



У першому матчі Еліна Світоліна переграла Тіхіро Мурамацу у двох сетах – 6:3, 6:2. Уже за півтори години Марта Костюк перемогла Юкі Найто з рахунком 6:3, 6:3. Третя зустріч також завершилася тріумфом українок – цього разу Еліна Світоліна не без нервів, але переграла Юкі Найто. Матч завершився із рахунком 6:2, 4:6, 7:6. У парному матчі, який вже нічого не вирішував, сестри Надія та Людмила Кіченок переграли японську пару Сіхо Акіта/Хімарі Сато – 6:2, 7:6.



Таким чином Україна гарантувала собі місце у кваліфікації фіналу Кубка Біллі Джин Кінг наступного року. А за результатами цього виступу «синьо-жовті» піднялися на чотири позиції та посідають 25-е місце в оновленому рейтингу. Але це не найкращий результат українок в історії. У 2017 році українські тенісистки входили до переліку десяти найкращих команд жіночого рейтингу націй, після чого поступово втрачали позиції.

Футзал: Україна пробивається на Євро-2022

У квітні збірна України двічі виграла в команди Данії в рамках кваліфікації на футзальне Євро-2022. Спочатку «синьо-жовті» були сильнішими із рахунком 6:2. А вже потім переграли з рахунком 8:2. Ще одну перемогу українці здобули технічно. Албанія не прилетіла до Запоріжжя, тож дисциплінарний комітет УЄФА виніс вердикт про технічну поразку албанців. Таким чином Україна набрала 12 очок та фінішувала на другому місці серед збірних, що посіли другі позиції у своїх групах. І «синьо-жовті» вирвалися до Євро-2022, який відбудеться з 9 січня по 6 лютого.

Фехтування. Історичні перемоги юніорів на чемпіонаті світу

На чемпіонаті світу з фехтування серед юніорів українці вибороли три бронзові нагороди. Валерія Проченко стала призеркою в особистій шаблі. У командній рапірі збірна України, у складі якої Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Христина Петрова та Катерини Буденко, виграла у румунок – 45:29. «Синьо-жовті» вперше в історії виграли командну нагороду на юніорському чемпіонаті світу з фехтування на рапірі.

Ще одну індивідуальну нагороду виборола Анастасія Зеленцова. Вона потрапила у фінал, що гарантувало для України бронзову медаль у зв'язку з відсутністю бронзових сутичок в особистому турнірі. Проте Зеленцова мала шанси ще пробитися у фінал, але поступилася американці Джесіці Лін – 15:11.

У медальному заліку Україна стала 13-ою.

Важка атлетика: золоті нагороди на чемпіонаті Європи та гімн України в Москві

У важкій атлетиці на чемпіонаті Європи українська команда виборола 6 нагород, з них 4 золоті та по 1 срібній та бронзовій.

Дмитро Чумак здобув золоту медаль у сумі двоборства та поштовху у ваговій категорії до 109 кг. З результатом змагань у 407 кг він обійшов болгарина Христо Христова (406 кг) та росіянина Тимура Нанієва (401 кг). Для Дмитра Чумака – це уже третє «золото»​ в кар'єрі на чемпіонатах Європи. Усі три золоті нагороди він здобув у трьох різних вагових категоріях – 2017 рік (до 94 кг), 2019 рік (до 102 кг), 2021 рік (до 109 кг).



Українська важкоатлетка Каміла Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, виборола три золоті нагороди на чемпіонаті Європи. Українці не було рівних у ривку (95 кг) та поштовху (113 кг). У підсумку вона набрала 208 кг та стала абсолютною чемпіонкою Європи.

Також Ірина Деха стала абсолютною чемпіонкою у ваговій категорії до 75 кг. Після такої перемоги вона виявилася четвертою українкою, яка двічі ставала чемпіонкою Європи.

Ще одна українка – Аліна Марущак (до 81 кг) – також виборола золоту нагороду. Крім того, в активі українців срібна нагорода Анастасії Лисенко (понад 87 кг) та бронзова медаль Дмитра Вороновського (до 55 кг).

Збірна України з важкої атлетики уперше виграла більше ніж дві золоті медалі на одному чемпіонату Європи. І вперше фінішувала на першому місці в медальному заліку.

Грепплінг: кошик нагород

На чемпіонаті Європи, що завершився у столиці Польщі Варшаві, українські спортсмени здобули 14 нагород. Найрезультативнішим був виступ Катерини Степанової, яка виграла 2 золоті нагороди у двох розділах Gi та No Gi. Також чемпіонкою Європи стала Світлана Скрипник (вагова категорія до 53 кг). Крім того, в її активі ще й «бронза» в розділі Gi.

Юрій Чекалюк став срібним призером у категорії Gi у ваговій категорії до 66 кг та бронзовим призером у розділі No Gi.



Олена Германс у двох категоріях виборола «бронзу», а Іван Расюк став другим у грепплінгу Гі. Обидва виступали у ваговій категорії до 71 кг.

Ще шість бронзових нагород вибороли Іван Малін (No Gi, 100 кг), Вікторія Синявіна (No Gi, 58 кг), Ольга Чалюк (No Gi, 71 кг), Флоріка Лучич (Gi, 58 кг), Михайло Музиченко (Gi, 92 кг) та Іван Снігур (No Gi, понад 100 кг).

Паралімпійці тріумфують

Національна паралімпійська збірна команда України виборола 3 нагороди на європейській регаті з веслування академічного. Роман Полянський став чемпіоном Європи серед одиночних човнів у чоловіків в категорії PR1 M1x.У цьому ж розділі серед жінок українка Анна Шеремет виборола «бронзу». Українська четвірка з рульовим (клас човнів PR3 Mix4+) у складі Олександри Полянської, Котик Дарії, Самолюка Станіслава, Жука Максима та стернової Маласай Юлії також виборола бронзову медаль, випередивши на фініші екіпаж із Італії. За результатами виступів на континентальній першості паралімпійці України розділили перше місце за загальною кількістю нагород із командою Великої Британії та стали другими за «золотом» серед паралімпійських класів човнів, виборовши 1 золоту та 2 бронзові медалі.

Футбол: чемпіонство «Динамо» вперше за 5 років

Київське «Динамо» достроково вибороло звання чемпіона України з футболу, розгромивши у 23-му турі «Інгулець» із рахунком 5:0. За цей час кияни набрали 58 очок та відірвалися від найближчого переслідувача – донецького «Шахтаря» на 13 очок. Це 16-те чемпіонство «Динамо» та перше за п'ять років.

Це вже 16-й чемпіонський титул для киян. І цей показник є найбільшим в українському чемпіонаті. Наприклад, у «гірників» – 13 чемпіонських трофеїв. Саме вони останні чотири роки завершували сезон із «золотом».

Мірча Луческу – перший тренер в історії української національної першості, хто вигравав чемпіонство з двома різними командами – і «Динамо», і «Шахтарем». Раніше «Містер», як називають Мірчу у футбольному світі, став разом із киянами володарем Суперкубку.