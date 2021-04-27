Чемпіонство «Динамо»: феномен Луческу, рекорди та історичні досягнення

Київське «Динамо» достроково вибороло звання чемпіона України з футболу, розгромивши у 23-му турі «Інгулець» із рахунком 5:0. За цей час кияни набрали 58 очок та відірвалися від найближчого переслідувача – донецького «Шахтаря» на 13 очок. Це 16-те чемпіонство «Динамо» та перше за п'ять років. Радіо Свобода зібрало найцікавіші факти про нового футбольного лідера України.

Перше чемпіонство за п’ять років

Востаннє кияни ставали чемпіонами у 2016 році. Тоді команду очолював Сергій Ребров. А ось з головними суперниками за титул – донецьким «Шахтарем» – працював Мірча Луческа, який нині є головним тренером «Динамо».



Рекордне чемпіонство

Це вже 16-й чемпіонський титул для киян. І цей показник є найбільшим в українському чемпіонаті. Наприклад, у «гірників» – 13 чемпіонських трофеїв. Саме вони останні чотири роки завершували сезон із «золотом». Ще одне чемпіонство за роки незалежної України виборювала сімферопольська «Таврія» у сезоні 1992/1993 років.

Дубль для Луческу

Мірча Луческу ставав чемпіоном України, та раніше, щоправда, як керманич «гірників». За його плечима 8 чемпіонських титулів. До речі, цьогорічний 9-й – це вже рекорд. Крім того, Луческу – перший тренер в історії української національної першості, хто вигравав чемпіонство з двома різними командами – і «Динамо», і «Шахтарем».



Загалом для Луческу цьогорічний чемпіонський титул – це 24-й трофей, що також є рекордом українського чемпіонату.



Цікаво, що 2 з них Луческу виграв разом з «Динамо» у сезоні 2020/2021. Раніше «Містер», як називають Мірча у футбольному світі, став разом з киянами володарями Суперкубку.



А вже 15 травня кияни можуть оформити «требл» і забрати всі три трофеї за сезон – чемпіонство, Суперкубок та Кубок України. Для цього команді Луческу треба у фіналі Кубка України виграти у луганської «Зорі».



А ось екскоманда Луческу – «Шахтар» – в цьому році взагалі без титулів.



Важливо: після того, як «Динамо» виграло золоті нагороди чемпіонату України, команда вже забронювала собі місце в групі Ліги чемпіонів. Вдруге поспіль кияни виступлять на цьому етапі. Востаннє таке було у сезоні 2016/2017.

Рушник на щастя

Серед вболівальників є жартівлива прикмета – якщо під час дощу на матчі Луческу одягає на голову рушник, буде перемога.



Вперше така фанатська байка з'явилася після матчу «Динамо» проти «Гента» у Лізі чемпіонів. Тоді Луческу не ховався від зливи, а продовжував підказувати команді, що робити, накрившись рушником. Кияни здолали бельгійців та вийшли до групового раунду Ліги чемпіонів.



Ситуація з рушником повторилася і на матчі з «Інгульцем» – 5:0 і «золото» в активі киян.



У чому феномен Мірча Луческу? Про це запитали у футбольних експертів.



– Чи вірили на початку сезону, що «Динамо» стане чемпіоном?



Андрій Сеньків, «ТаТоТаке»: Взагалі не вірив, що «Динамо» стане чемпіоном. Бо це не читалося ніяк. Команда була абсолютно тією ж самою, якою вона була при Хацкевичі. Жодних кадрових підсилень не було. Взагалі жодних причин для того, щоб «Динамо» зробило такий ривок, як вони реально зробили, не було від слова «зовсім». Тому я очікував, що з досвідом Луческу «Динамо» просто закінчить сезон не з різницею у 23 очки, а бодай у п'ять чи сім очків. Все ж таки він на голову кращий тренер, ніж його попередники. Але у чемпіонство не вірив взагалі.



– Чи вважаєте, що золоті нагороди киян – це повністю заслуга Луческу?



Андрій Сеньків: Звісно, що головна причина чемпіонства – це фактор Луческу. Він зміг цю команду організувати. «Динамо» – це команда, яка грає у дуже простий, але ефективний футбол. І бере очки там, де раніше могли їх втрачати, тобто у матчах з лідерами, і з середняками, і з аутсайдерами. Роблять це в спокійному та монотонному стилі. За «Динамо» не так цікаво слідкувати, як за «Шахтарем», коли він був в оптимальній формі. Команда не такого ж типу, не такої марки ефектності. Але Луческу побачив, які в нього є кадри, та почав ліпити щось максимально переможне.



Інший фактор – в тому, що «Шахтар» дуже сильно здав. Якщо «Динамо» зробило крок вперед, то донецький клуб – два кроки назад. Тому прірва, яка була минулого сезону, між цими командами, вона звузилася, і кияни випередили «гірників» на 13 очок.



Мені б було дуже цікаво подивитися на те, як Луческу бореться за чемпіонство з «Шахтарем», коли той був у оптимальній формі, наприклад, зразка минулого сезону.

Олександр Попов, головний редактор dynamo.kiev.ua: Крім тих гравців, хто був у «Динамо» до приходу Луческу, додалися нові виконавці, на яких тренер зробив ставку з самого початку – Забарний, Сирота, Тимчик. Останній, щоправда, вибув на більшу частину сезону. Також Луческу змінив мотивацію футболістів та їхнє ставлення до роботи. Крім того, він одразу створив конкуренцію на кожній позиції. Навіть у ті критичні ситуації, коли був COVID-19 в клубі восени, завжди на позицію знаходилися виконавці. А коли ситуація вирівнялася, то виявилося, що у нас на кожній позиції є два повноцінних виконавці. Це дозволило проводити ротацію, що також вплинуло на результат сезону.



– Чи є різниця між роботою команд з українськими тренерами та іноземними? І чи взагалі можна вважати Луческу іноземним тренером, враховуючи, що він довгий час працював із «Шахтарем»?

Олександр Попов: Різниця є. Це так само, як казати про різницю в менталітеті та ставленні до життя у нас та людей з інших країн. Але, мені здається, в цьому випадку більшу роль грає конкретна сила та талант окремого тренера. Луческу – це талановитий спеціаліст, у нього – величезний досвід. Звичайно, він знає багато про український футбол, але все ж таки він продемонстрував свою гнучкість. У роботі з киянами він застосовував зовсім інші методи, ніж під час його тренерства у «Шахтарі». У нього не було тут вибору бразильських легіонерів, на яких у донецькому клубі він робив ставку, і, відверто, за рахунок них він і вигравав. Тут, навпаки, – обмежений вибір виконавців. Він розумів, що новачків майже не буде. І він казав, що йому цікаво проявити себе з молоддю – це новий досвід. І навіть з такими виконавцями він довів, що може вигравати та показувати позитивний результат.



– Як взагалі можете оцінити рівень киян в цьому сезоні?



Андрій Сеньків: Це найбільш стабільна команда України. Це не рівень високих стадій Ліги Європи. Це не команда, яка набирає понад чотири очки в групі Ліги чемпіонів. Треба казати відверто, це найкраща команда в Україні, але слабша команда, ніж був «Шахтар» в минулому сезоні.

Олександр Попов: Відштовхуючись навіть лише від результатів, то дуже позитивно оцінюю. По-перше, «Динамо»​ вийшло до групової стадії Ліги чемпіонів. Що важливо, подолало два кваліфікаційних раунди, впоравшись з двома сильними суперниками – «​Аз»​ та «Гентом». По-друге, «Динамо»​ вдруге за сезон вийшло до групової стадії Ліги чемпіонів за рахунок того, що вибороло золоті нагороди. По-третє, чемпіонський титул. При чому заздалегідь виграли чемпіонство та ще й з відривом від «Шахтаря» у 13 очок. І четверте – є всі шанси виграти ще й Кубок України.