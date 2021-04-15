Японія не виключає скасування перенесеної на 2021 рік Олімпіади

Влада Японії допускає можливість скасування проведення Олімпійських ігор у Токіо влітку 2021 року. Про це повідомив генеральний секретар владної Ліберально-демократичної партії Тосіхіро Нікаї, передає Reuters.

За його словами, якщо ситуація з погіршиться і зростання числа заражених COVID-19 продовжиться, то проведення Олімпійських ігор стане надзвичайно складним, і варіант скасування змагань стає можливим.

Міністр, відповідальний за проведення вакцинації, Таро Коно заявив в ефірі телеканалу «Асахі», що літні Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо можуть відбутися повністю без глядачів. Раніше організатори ухвалили рішення провести змагання без іноземних уболівальників.

Літня Олімпіада в Токіо мала відбутися в 2020 році, але через пандемію Ігри перенесли на липень-серпень 2021 року.

У січні газета The Times із посиланням на джерело в уряді Японії повідомила, що японська влада вирішила скасувати Олімпійські ігри в Токіо в 2021 році через пандемію.

За словами співрозмовника видання, японська влада вже ухвалила рішення і зараз шукає спосіб коректно повідомити про це світу. Однак в уряді Японії категорично спростували цю публікацію The Times. Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах також заявив, що організація не планує скасовувати Олімпійські ігри в Токіо.

Проведене у квітні агентством Kyodo опитування показало, що 72% жителів Японії хочуть, щоб Олімпійські ігри в Токіо були скасовані або знову відкладені через пандемію.