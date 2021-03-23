Спорт за тиждень: перемога Берінчика, ліцензії на Олімпіаду та гімн України в Росії

Літні види спорту починають свою боротьбу за олімпійські ліцензії після майже річної перерви. У деяких видах українські атлети вже втратили шанс потрапити на Олімпіаду в Токіо. Наприклад, у фехтуванні на шаблях жіноча збірна України не змогла вибороти ліцензії. Проте не лише цим негативно запам'ятався минулий тиждень.

І до позитивних спортивних новин за тиждень, тим більше, що українські спортсмени подарували чимало перемог та нагород.

Черговий захист титулу та кулачні бої

Денис Берінчик вп'яте захистив свій титул чемпіона WBO International у легкій вазі. У своєму 15-му професійному бою українець був сильнішим за чилійського боксера Хосе Санчеса. Зустріч завершилася достроково у третьому раунді – Берінчик переміг технічним нокаутом.



Після бою українець з’явився на ринзі у футболці з написом: «Лобов, давай влаштуємо бійку» та заявив, що хоче битися з ірландським бійцем змішаного стилю Артемом Лобовим у форматі кулачних поєдинків. Він виступав під егідою UFC у напівлегкій та легкій вагових категоріях. Нині виступає в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC. Лобов вже погодився на цю бійку, зараз в соціальних мережах бійці домовляються, в якому саме форматі відбудеться сутичка і хто буде організатором.

Жіноча збірна України з гандболу продовжує шлях на чемпіонат світу

Завершився черговий етап кваліфікації на чемпіонат світу з гандболу серед жіночих команд. Україна з другого місця вийшла до плей-оф кваліфікації. На шляху до важливої «путівки» українки поступилися збірній Словаччини (31:28), виграли у команди Люксембургу (28:21) та збірної Ізраїлю (31:24). Як результат, Україна набрала 4 очки та посіла друге місце в турнірній таблиці, поступившись Словаччині за результатами особистих зустрічей.



На стадії плей-оф збірна України зіграє зі Швецією, матчі заплановані на 16-17 та 20-21 квітня. Перша гра українок відбудеться вдома, але в якому місті, організатори ще не визначилися.



«Золотий» Рейзлін

Український шпажист Ігор Рейзлін виборов «золото» на етапі Кубка світу з фехтування в російській Казані. У фіналі українець був сильнішим за чинного чемпіона світу Гергея Шиклоші з Угорщини – 15:11. До цього часу Рейзлін не залишив шансів корейцю Джа Хо Сонгу в 1/16 фіналу (15:11), італійцю Габрієлю Сіміні в 1/8 фіналу (15:12), німцю Самуєлю Унтергаузеру в чвертьфіналі (8:7) та єгиптянину Ахмеду Елзаєду у півфіналі (15:7).

Для Ігоря Рейзліна це друга нагорода найвищого ґатунку на етапах Кубка світу в кар’єрі. Раніше «золото» він виборював у 2019 році на турнірі в Берні.

А вже сьогодні, 23 березня, о 17.00 Ігор Рейзлін разом з Богданом Нікішиним, Анатолієм Гереєм та Романом Свічкарем боротимуться за золоту нагороду у командному турнірі.

Перший подіум Беломоіної у 2021 році

Українська велосипедистка Яна Беломоіна посіла друге місце у міжнародній гонці KTM-Kamptal-Trophy, що відбулася в Австрії. Українка подолала 5 кіл по 5.1 км кожне за 1 годину 28 хвилин 51 секунду, поступившись лідерці – австрійській спортсменці Моні Міттервальнер 2 хвилини 24 секунди. Третьою фінішувала велосипедистка з Чехії – Житка Цабеліка.



Це третій старт Беломоіної у 2021 році, але вперше у цьому сезоні вона здобула місце на подіумі. У лютому українка була 15-ю на Copa Catalana, а в березні на Кубку Андорри посіла 10-те місце.



Востаннє Беломоіна була серед призерів у жовтні 2020 року, коли фінішувала третьою на чемпіонаті Європи з крос-кантрі в Швейцарії.

Україна виборола ще дві ліцензії у жіночій боротьбі

На олімпійському кваліфікаційному турнірі, що завершився у Будапешті, українки завоювали ще дві перепустки на Олімпіаду, а також три нагороди. Ірина Коляденко виграла ліцензію у ваговій категорії до 62 кг та «золото» – у фіналі здолала латвійку Анастасію Григор’єву з рахунком 15:4.





Ще одна ліцензія в активі Аліни Грушиної-Акобії, яка виступає в категорії 57 кг. Також українка виграла «срібло», поступившись у фіналі спортсменці з Болгарії Евеліні Ніколовій.



Без ліцензії, але з бронзовою нагородою Алла Белінська (76 кг), яка переборола Марія Оряшкову з Болгарії – 4:3. Загалом у жіночій боротьбі українська збірна наразі має чотири ліцензії. Крім Аліни Грушиної-Акобії (до 57 кг), Ірини Коляденко (до 62 кг), на Олімпіаду кваліфікувалися Оксана Лівач (до 50 кг) та Алла Черкасова (до 68 кг).

Єдиний представник України у вільній боротьби з нагородою – Андрій Яценко, який здобув бронзу.

Надія Кіченок виграла турнір в Росії

Українсько-румунський дует Надія Кіченок – Ралука Олару став переможцем турніру Жіночої тенісної асоціації в російському Санкт-Петербурзі. У фіналі змагань Кіченок та Олару здобули вольову перемогу над американками Кейтлін Крістіан і Сабріною Сантамарією – 2:6, 6:3, 10:8. Гра тривала 1 годину 24 хвилини.



Ця перемога допомогла Надії Кіченок стати першою ракеткою України у парному розряді, випередивши сестру Людмилу.



Загалом це шоста перемога Надії Кіченок у кар'єрі на турнірах WTA. Востаннє українка перемагала на такому рівні в січні 2020-го, коли разом зі спортсменкою з Індії Санею Мірзою здолали китайську пару Пен Шуай та Чжан Шуай в Австралії.

«Барком-Кажани» – володарі Кубка України

У головному матчі «Фіналу чотирьох» із волейболу львівський клуб «Барком-Кажани» був сильнішим за житомирський «Житичі-ПНУ». Львів’яни взяли перший і третій сети, а житомирська команда виграла у другій і четвертій партії. Тож доля Кубку вирішувалася на тай-брейку. Гра була рівною до рахунку 7:7, після чого «Барком-Кажани» змогли відірватися на кілька очків і втримати цю перевагу до кінця партії – 15:13. Із загальним результатом 3:2 (25:21, 18:25, 25:20, 22:25 15:13) «Барком-Кажани» виграли свій четвертий Кубок України. Раніше львівський клуб здобував трофей у 2017, 2018 і 2019 роках.



Приз MVP отримав догравальник, львів’ян Ілля Ковальов. У фінальному матчі гравець набрав 18 очок, реалізувавши 52% атак.



Для підопічних Угіса Крастіньша це другий трофей сезону. У грудні «кажани» стали володарями Суперкубка України-2020, перемігши у вирішальному матчі «Житичі-ПНУ» з рахунком 3:0.



У матчі за третє місце місцевий «Епіцентр-Подоляни» обіграв ВК «МХП-Вінниця» з рахунком 3:1.

Паралімпійські легкоатлети вибороли чотири золоті нагороди

У Тунісі завершився міжнародний легкоатлетичний турнір Grand Prix, де Україна виборола 8 нагород – 4 золоті, по 2 срібні та бронзові. Найкраще від «синьо-жовтих» виступив Роман Данилюк, який виборов дві золоті нагороди – у метанні диска та штовханні ядра, Юлії Павленко фінішувала другою на дистанції 100 метрів, але була найкращою на стрибках в довжину, а Орися Ільчина виборола «золото» у метанні диска.

Українські каратисти з медалей розпочинають сезон

Збірна України здобула дві нагороди на етапі Прем'єр-ліги Karate 1 у Стамбулі. Лідерка світового рейтингу у ваговій категорії до 55 кг Анжеліка Терлюга виборола «бронзу». На шляху до нагороди українка впевнено перемогла Діман Діпіку з Індії (8:0) та Маю Шерер зі Швейцарії (4:1). Третю перемогу українка здобула у протистоянні над італійкою Сарою Кардін (2:0). Проте у півфіналі українка розписала мирову з чилійкою Валентиною Торо Менезес, яка пройшла далі, бо саме вона відкрила рахунок в сутичці. У битві за «бронзу» Терлюга перемогла болгарську каратистку Івет Горанову за рішенням суддів.

Представник України у ваговій категорії до 84 кг Різван Талібов переміг чорногорця Предрага Смоловича (5:3), хорвата Звоніміра Живковича (6:0), каратиста з Азербайджану Асімана Гурбанлі (6:5), спортсмена із Косова Геролінда Нішевчі, але у фінальній сутичці поступився іранцю Саджаду Ганджзаде з рахунком 0:7.



