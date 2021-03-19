Футбол: суд підтвердив поразку «синьо-жовтих» у матчі Швейцарія – Україна

Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні розглянув і відхилив апеляцію Укяраїнської асоціації футболу щодо скасування технічної поразки збірної України в матчі проти Швейцарії в Лізі націй.

Спортивний арбітражний суд присудив збірній України технічну поразку з рахунком 0:3 за гру, яка не відбулася 17 листопада 2020 року.

Головною причиною скасування гри і технічної поразки став спалах COVID-19 у таборі української команди.

Після рішення УЄФА українська сторона подала апеляцію, в якій вказала, що поєдинок мав бути перенесений або його результат визначений жеребкуванням.

CAS заявив, що правила, викладені в циркулярах УЄФА, були правильно витлумачені і застосовані апеляційною комісією УЄФА.

На їхню думку, УАФ має нести відповідальність за те, що матч не відбувся.

Таким чином, збірна України вилітає з елітарного дивізіону і виступить у групі В Ліги націй наступного розіграшу.