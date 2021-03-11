«Винесли попередження»: УАФ відзвітувала омбудсмену про інцидент з жовтою карткою тренеру через мову

Українська асоціація футболу передала Уповноваженому із захисту державної мови результати перевірки інциденту під час матчу між футбольними клубами «Львів» та «Колос» (Ковалівка) у лютому цього року за участі вже екстренера львів’ян Віталія Шумського та четвертого арбітра матчу Миколи Кривоносова, повідомила пресслужба мовного омбудсмена.

«За результатами перевірки, проведеної Комітетом з етики та чесної гри УАФ, було встановлено, що четвертий арбітр матчу дійсно не спілкувався державною мовою, відповідно до вимог ст.34 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Йому та організаторам змагань Комітет виніс попередження та нагадав про необхідність неухильного дотримання вимог ст.34 мовного закону», – йдеться у матеріалах перевірки.

Водночас, за інформацією УАФ, «єдиною й безпосередньою підставою попередження головного тренера ФК «Львів» Віталія Шумського був систематичний вияв незгоди з рішенням бригади арбітрів матчу, що є порушенням правил гри IFAB».

Під час футбольного матчу 15-го туру Української прем’єр-ліги «Львів» – «Колос» 20 лютого між головним тренером львів’ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським стався конфлікт. Сам Шумський в ефірі телеканалу «Футбол 2» пояснював: «Я підійшов до четвертого судді і сказав йому щось щодо гри. Він почав розмовляти зі мною російською мовою, а я поставив йому запитання: «Чому ви розмовляєте зі мною російською мовою?» А він по рації передав головному рефері, щоб мені дали жовту картку». Судді тоді не коментували звинувачення Віталія Шумського.

Відповідно до статті 34 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», спортивні заходи, у тому числі міжнародні, проводяться в Україні державною мовою. Державною мовою виконуються інформаційні та інші оголошення під час проведення спортивного заходу, виготовляються вхідні квитки та інша інформаційна продукція про спортивні змагання. Під час міжнародних заходів оголошення, написи на вхідних квитках та інша інформаційна продукція можуть також дублюватися іншими мовами.