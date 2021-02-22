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22 лютого 2021, Київ 18:27
Новини | Спорт

Футбол: омбудсмен просить пояснити інцидент з жовтою карткою тренеру через мову

Кремінь: прошу в двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу та пред’явлення жовтої картки тренеру ФК «Львів» за можливою ознакою мовної дискримінації

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь направив листа до голови Української асоціації футболу Андрія Павелка щодо інциденту, який стався під час футбольного матчу 15-го туру Української прем’єр-ліги «Львів» – «Колос» між головним тренером львів’ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським.

«Для ухвалення подальшого рішення прошу в двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу та пред’явлення жовтої картки тренеру ФК «Львів» за можливою ознакою мовної дискримінації», – йдеться в листі.

20 лютого Шумський в ефірі телеканалу «Футбол 2» заявив: «Я підійшов до четвертого судді і сказав йому щось щодо гри. Він почав розмовляти зі мною російською мовою, а я поставив йому запитання: «Чому ви розмовляєте зі мною російською мовою?» А він по рації передав головному рефері, щоб мені дали жовту картку».

Судді наразі не коментували звинувачення Віталія Шумського.

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