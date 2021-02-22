Футбол: омбудсмен просить пояснити інцидент з жовтою карткою тренеру через мову

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь направив листа до голови Української асоціації футболу Андрія Павелка щодо інциденту, який стався під час футбольного матчу 15-го туру Української прем’єр-ліги «Львів» – «Колос» між головним тренером львів’ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським.

«Для ухвалення подальшого рішення прошу в двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу та пред’явлення жовтої картки тренеру ФК «Львів» за можливою ознакою мовної дискримінації», – йдеться в листі.

20 лютого Шумський в ефірі телеканалу «Футбол 2» заявив: «Я підійшов до четвертого судді і сказав йому щось щодо гри. Він почав розмовляти зі мною російською мовою, а я поставив йому запитання: «Чому ви розмовляєте зі мною російською мовою?» А він по рації передав головному рефері, щоб мені дали жовту картку».

Судді наразі не коментували звинувачення Віталія Шумського.