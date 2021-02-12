Кремінь розповів, де найбільше порушують закон про мову

Найбільше скарг про порушення мовного законодавства надходить від мешканців Києва та Київської області. Про це заявив у фейсбуці уповноважений Верховної Ради із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«З 16 січня по 11 лютого 2021 року до уповноваженого із захисту державної мови щодо захисту прав на отримання інформації та послуг державною мовою, усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою, надання консультацій та додаткової інформації звернулося 605 громадян з різних куточків України. Найбільше звернень та скарг продовжує надходити із Києва та Київської області (276)», – написав Кремінь.

Мовний омбудсман зазначив, що у східних, південних та західних областях України – незначна кількість можливих порушень (наприклад, Луганська область – 7, Миколаївська – 6, Донецька – 4, Тернопільська – 4, Херсонська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Хмельницька по 2 звернення).

«Переважна більшість (281) звернень стосується відсутності української версії вебсайтів про надання послуг та сайтів інтернет-магазинів. 126 громадян поскаржилися на порушення своїх прав, перешкоди та обмеження в користуванні державною мовою у сфері обслуговування. Найбільше таких порушень (53) виявлено киянами», – додав Кремінь.

За його словами, продовжує надходити інформація щодо використання недержавної мови деякими депутатами місцевих рад міст Миколаєва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, а також щодо можливих порушень мовного законодавства у сфері освіти.

Із 16 січня 2021 року, відповідно до статті 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою. Штраф за систематичні порушення закону становить від 5100 до 6800 гривень.