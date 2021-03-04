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04 березня 2021, Київ 11:31
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Закон про мову: хто з депутатів проти штрафів? (відео)

Закон про мову: хто з депутатів проти штрафів? (відео)
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Закон про мову: хто з депутатів проти штрафів? (відео)

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Парламентський комітет із гуманітарної та інформаційної політики розглядає законопроєкти депутатів із фракції «Слуга народу», які передбачають скасування або відтермінування штрафів за порушення закону про мову. Частина депутатів виступає категорично проти змін до мовного закону.

25 січня кілька десятків народних депутатів зі «Слуги народу» зареєстрували законопроєкт №4638, що передбачає скасування штрафів за порушення права на послуги українською мовою.

9 лютого інша група «слуг народу» зареєструвала проєкт закону №4638-2. Цей документ переносить початок штрафів на липень 2022 року.

Із 16 січня 2021 року, відповідно до статті 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою. Штраф за систематичні порушення закону становить від 5100 до 6800 гривень.

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