25 січня кілька десятків народних депутатів зі «Слуги народу» зареєстрували законопроєкт №4638, що передбачає скасування штрафів за порушення права на послуги українською мовою.



9 лютого інша група «слуг народу» зареєструвала проєкт закону №4638-2. Цей документ переносить початок штрафів на липень 2022 року.



Із 16 січня 2021 року, відповідно до статті 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою. Штраф за систематичні порушення закону становить від 5100 до 6800 гривень.