Активісти звинувачують членів «Слуги народу» в атаці на закон про мову

Активісти спільноти «Мова об’єднує» звинувачують членів фракції «Слуга народу» в атаці на закон про мову.

«Президентська партія розпочала безпрецедентну атаку на закон про мову. Після провалу спроб законсервувати російську мову в освіті «слуги народу» вирішили зруйнувати механізм захисту права на отримання послуг державною мовою», – пишуть активісти на своїй сторінці у фейсбуці.

За даними опитування КМІС, норми закону про українську мову у сфері послуг підтримують 62% громадян України, не підтримують – лише 34%.

«Замість того, щоб зміцнювати цю єдність, влада вирішила спотворити закон, позбавивши мільйони українців дієвого механізму захисту права на мову. Механізму, який передбачає попередження за перше зафіксоване порушення, і штраф – за повторне», – зазначають активісти.

25 січня кілька десятків народних депутатів зі «Слуги народу» зареєстрували законопроєкт №4638, що передбачає скасування штрафів за порушення права на послуги українською мовою.

9 лютого інша група «слуг народу» зареєструвала проєкт закону №4638-2. Цей документ переносить початок штрафів на липень 2022 року.

«Обидва проєкти знищують систему захисту мовних прав українців, яка вже діє. Закон перетворюється на декларацію, яку можна безкарно порушувати», – вважають активісти.

Один з авторів законопроєкту №4638-2, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко пояснив, що підтримує рішення відтермінувати штрафи, щоб ці положення набували чинності одночасно з іншими положеннями закону.

«За цей час люди звикнуть, почне працювати краще ця система, яка зараз поки що налагоджується. Ми не розуміємо якість і кількість результативних звернень. Тут треба час, щоб зрозуміти, як це буде працювати», – сказав Корнієнко 11 лютого.

Представник «Слуги народу» Максим Бужанський, який є одним з авторів законопроєкту №4638, у грудні називав штрафи за порушення мовного законодавства «абсурдом» і пропонував скасувати їх, щоб «не плодити донощиків».

Із 16 січня 2021 року, відповідно до статті 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою. Штраф за систематичні порушення закону становить від 5100 до 6800 гривень.