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27 січня 2021, Київ 17:54
Політика

Мовний закон України. Чому влада Росії лякає цим законом російських громадян?

Під час акції біля парламенту України на підтримку закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який депутати ухвали цього ж дня. Київ, 25 квітня 2019 року
(Рубрика «Точка зору», спеціально для Крим.Реалії)

Навіщо секретарю російського Радбезу Миколі Патрушеву так пильно стежити за імплементацією українського мовного законодавства?

На перший погляд, чиновник просто продовжує лінію, яка давно вже стала однією з головних ідеологічних «скреп» путінської держави: «націоналісти» за підтримки американського держдепартаменту не дають людям говорити їхньою рідною, природно, російською мовою. І російському керівництву залишається тільки обурюватися й боятися того, що з кожним новим «етапом українізації» Україна все більше віддаляється від путінської Росії. Про що Патрушев, власне, і говорить.

Під час пікетування Київської міськради на підтримку проекту рішення про застосування української мови у сфері обслуговування. Київ, 20 квітня 2017 року
Під час пікетування Київської міськради на підтримку проекту рішення про застосування української мови у сфері обслуговування. Київ, 20 квітня 2017 року

Але насправді це інтерв'ю чиновника, думаю, не про Україну. Воно про Росію. Патрушев дав своє резонансне інтерв'ю газеті «Аргументы и факты» саме після російських протестів ‒ їхні учасники, які збиралися по всій країні, були обурені затриманням засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального та демонстративною корумпованістю режиму, символом якої став «нічийний» палац під Геленджиком і схожі палаци для кремлівської еліти в Криму.

Патрушев говорить і про це, й обурюється, що в Києві виявили солідарність із російськими опозиціонерами. Тому теза про українську мову ‒ це насправді для того, щоб довести росіянам: дивіться, що відбувається там, де «править держдепартамент».

Сама газета «Аргументы и факты» ‒ а вона регулярно надає трибуну Патрушеву ‒ докладно писала про це «пригнічення» всього декілька днів тому, так би мовити, готувала ґрунт для висловлювань високопоставленого чиновника.

Зображення президента Росії Володимира Путіна на плакаті під час пікету Конституційного суду України, який тоді розглядав справу щодо конституційності «мовного закону Ківалова-Колесніченка». Київ, 26 січня 2017 року. (В кінцевому результаті КСУ в лютому 2018 року скасував «закон Ківалова-Колесніченка»)
Зображення президента Росії Володимира Путіна на плакаті під час пікету Конституційного суду України, який тоді розглядав справу щодо конституційності «мовного закону Ківалова-Колесніченка». Київ, 26 січня 2017 року. (В кінцевому результаті КСУ в лютому 2018 року скасував «закон Ківалова-Колесніченка»)
Під час пікету Конституційного суду України, який тоді розглядав справу щодо конституційності «мовного закону Ківалова-Колесніченка». Київ, 17 листопада 2016 року. (В кінцевому результаті КСУ в лютому 2018 року скасував «закон Ківалова-Колесніченка»)
Під час пікету Конституційного суду України, який тоді розглядав справу щодо конституційності «мовного закону Ківалова-Колесніченка». Київ, 17 листопада 2016 року. (В кінцевому результаті КСУ в лютому 2018 року скасував «закон Ківалова-Колесніченка»)

У редакційному тексті про те, що тепер українською мовою заговорить сфера обслуговування, стверджувалося: саме таке «знущання» спричинило «повстання» на Донбасі. І нібито саме тому кримчани на «референдумі» голосували за «приєднання до Росії». Хоча ніби тоді сфера обслуговування українською мовою не розмовляла ‒ але це вже деталі. Головне ‒ людей позбавляють їх рідної мови!

На думку Патрушева, росіянам не варто звертати увагу на «нічийні» палаци й виходити на майдани ‒ потрібно просто аплодувати

І якщо ви повірите «агентам держдепартаменту» в самій Росії, то й вас чекають такі ж випробування, про що і говорить Микола Патрушев у завершенні свого інтерв'ю: «Особи, які обіймають керівні посади зараз в Україні, зробили ці заяви на шкоду інтересам їхнього власного народу відповідно до лінії поведінки, виробленої за кордоном. І в цьому немає нічого дивного. Заходу потрібний цей «діяч» для дестабілізації ситуації в Росії, для соціальних потрясінь, страйків і нових майданів. До чого це може призвести, ми бачимо на прикладі України, яка на практиці втратила свою самостійність».

Тому, на думку Патрушева, росіянам не варто звертати увагу на «нічийні» палаци й виходити на майдани ‒ потрібно просто аплодувати.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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