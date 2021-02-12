Євросоюз закликає Україну виконати рекомендації Венеційської комісії щодо мовного законодавства

Європейський союз закликає Україну виконати рекомендації Венеційської комісії щодо закону про освіту, йдеться в спільній заяві сторін за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС 11 лютого. Її поширило зокрема Представництво Євросоюзу в Україні.

За заявою, обидві сторони «нагадали про спільні цінності демократії, верховенства права, повагу до міжнародного законодавства, в тому числі прав представників меншин».

Рада асоціації погодилася забезпечити права національних меншин, закріплені в конвенціях ООН та Ради Європи.

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«Сторона ЄС підкреслила необхідність повністю впровадити рекомендації Венеційської комісії щодо освітнього законодавства. Українська сторона підкреслила, що разом із ухваленням закону «Про загальну середню освіту» в січні 2020 року подовжила перехідний період для статті 7 закону про освіту до 2023 року, а також імплементувала рекомендації Венеційської комісії щодо цього закону. ЄС заохочує Україну імплементувати рекомендації Венеційської комісії щодо державного закону про мову та ухвалити закон про національні меншини», – зазначає представництво.

У грудні 2019 року Рада експертів з конституційного права Венеціанської комісії Ради Європи заявила, що закон про державну мову України не забезпечує балансу між зміцненням української мови та захистом мовних прав меншин.

Восени 2017 року набрав чинності новий український закон про освіту. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном. У липні 2020 року Конституційний суд України визнав конституційною мовну статтю закону «Про освіту».

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У квітні 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Закон набрав чинності, за винятком окремих положень, 16 липня.

Із 16 січня 2021 року, відповідно до статті 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою. Штраф за систематичні порушення закону становить від 5100 до 6800 гривень.