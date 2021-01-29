Нацкомісія зі стандартів державної мови висловила стурбованість через ситуацію довкола українського правопису

Національна комісія зі стандартів державної мови стурбована ситуацією, яка склалася навколо нової редакції українського правопису, повідомляє у п’ятницю пресслужба Міністерства освіти і науки.

«Комісія наголошує на тому, що завчасні дії, звернення та заклики можуть вивести українське суспільство за межі правового поля. Зважаючи на широкий резонанс у ЗМІ через рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо постанови Кабінету міністрів України №437 від 22.05.2019 року, Національна комісія зі стандартів державної мови як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом звертає увагу органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, що на сьогодні немає повного тексту рішення суду, який може бути предметом конструктивного обговорення», – йдеться в повідомленні.

У комісії зазначають, що до моменту, коли рішення суду набере чинності, постанова уряду щодо правопису, «є чинною та обов’язковою для виконання на всій території України».

28 січня Окружний адміністративний суд Києва повідомив, що своїм рішенням визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України про новий український правопис. В суді зазначили, що уряд «діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства». У Міністерстві юстиції заявили, що це рішення ОАСК буде оскаржене.

Провадження відкрили в червні 2019 року, позивачами у справі виступили ГО «Правова держава» та жителька міста Херсон, яка діяла в інтересах своєї неповнолітньої доньки. Відповідачем був Кабінет міністрів України, третя особа в справі Міністерство освіти і науки України.

Справа розглядалася за правилами загального позовного провадження, суд провів 8 судових засідань.

22 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України. Новий правопис почав діяти 3 червня того ж року.