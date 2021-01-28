Рішення ОАСК щодо нового українського правопису буде оскаржене – Мін’юст

У Міністерстві юстиції України заявили, що рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання протиправною та нечинною постанови уряду про новий український правопис буде оскаржене.

«28 січня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису. У зв’язку з цим хочу повідомити, що ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції», – повідомила у фейсбуці заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

За її словами, на те, аби подати апеляцію, уряд має 30 днів.

Раніше сьогодні Окружний адміністративний суд Києва повідомив, що своїм рішенням визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України про новий український правопис. В суді зазначили, що уряд «діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства».

Провадження відкрили в червні 2019 року, позивачами у справі виступили ГО «Правова держава» та жителька міста Херсон, яка діяла в інтересах своєї неповнолітньої доньки. Відповідачем був Кабінет міністрів України, третя особа в справі Міністерство освіти і науки України.

Справа розглядалася за правилами загального позовного провадження, суд провів 8 судових засідань.

22 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України. Новий правопис почав діяти 3 червня того ж року.