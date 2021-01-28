Окружний адмінсуд визнав протиправною постанову уряду про новий правопис – офіційно

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України про новий український правопис.

«У ході розгляду справи судом було встановлено, що Кабінет міністрів України при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів», – повідомив суд на своєму сайті.

Провадження відкрили в червні 2019 року, позивачами у справі виступили ГО «Правова держава» та жителька міста Херсон, яка діяла в інтересах своєї неповнолітньої доньки. Відповідачем був Кабінет міністрів України, третя особа в справі Міністерство освіти і науки України.

Справа розглядалася за правилами загального позовного провадження, суд провів 8 судових засідань.

22 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України. Новий правопис почав діяти 3 червня.