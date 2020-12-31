Найцікавіші новини та статті 2020 року від Радіо Свобода

Які матеріали 2020 року читачі Радіо Свобода визначили найкращими? Ні, ми не проводили голосування чи конкурси. Ви голосували за них протягом року своїм інтересом. Тож наводимо перелік найбільш рейтингових матеріалів згідно із внутрішньою статистикою.

У десятку найцікавіших новин входять такі:

10. Шмигаль прокоментував перебування Медведчука в окупованому Криму

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» перебування одного з лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука в окупованому Росією Криму.

Раніше, прессекретар депутата Верховної Ради, співголови партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука – Олег Бабанін, підтвердив кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що Медведчук поїхав до анексованого Криму.

9. Зеленський неанонсовано зібрав олігархів на Банковій – «Схеми»

Журналісти програми «Схеми: корупція у деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») з’ясували, що Володимир Зеленський 16 березня зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента. Причини цих неанонсованих візитів журналісти з’ясовували у розслідуванні.

8. Кабмін продовжив карантин та запровадив режим надзвичайної ситуації до 24 квітня

У топ-10 новин потрапило повідомлення про чергове продовження суворих карантинних обмежень. У подальшому карантин ще кілька разів продовжать і лише 11 травня почнеться певне послаблення.

Це був жорсткий локдаун, що тривав в Україні протягом двох місяців.

У день публікації цього новинного повідомлення усього в Україні були підтверджені 145 випадків захворювання на коронавірус.

Станом на зараз ця цифра вже перейшла позначку в мільйон випадків в Україні.

7. Муженко розповів, чому сили АТО не зупинили вихід бойовиків Гіркіна зі Слов’янська

Ексклюзив проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

За словами Віктора Муженка, який очолював Генеральний штаб ЗСУ в 2014-2019 роках, сили АТО на момент втечі бойовиків (5 липня 2014 року — ред.) не змогли перекрити всі шляхи відступу зі Слов’янська.

6. Повітряні сили ЗСУ: унаслідок авіакатастрофи на Харківщині є загиблі та травмовані ​

Біля Чугуєва Харківської області розбився літак АН-26. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант.

Нещодавно трьом військовослужбовцям, які мають статус підозрюваних у недбалому ставленні до служби, суд обрав запобіжні заходи.

5. Дружина Медведчука стала власницею будівельної фірми в Москві – «Схеми»

Журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) провели розслідування і з’ясували, що дружина Віктора Медведчука, голови політради партії ОПЗЖ та кума Володимира Путіна, телеведуча Оксана Марченко на початку осені стала власницею російської компанії, профіль діяльності якої – будівництво, інженерні роботи і проєктування.

4. У Зеленського реально є шанс увійти в історію – Деканоїдзе

Ексклюзив Радіо Свобода.

Колишня очільниця Національної поліції Хатія Деканоїдзе дала інтерв’ю про можливість повернення в українську політику і поділилася думками щодо Авакова та Зеленського.

Її оцінка діяльності Володимира Зеленського вивела новину на четверте місце рейтингу.

3. В Україні виявили найбільшу за час пандемії кількість нових хворих на COVID-19

Новина від червня і перші вражаючі цифри для українців – 588 випадків захворювання зафіксовано за день. Зараз в день фіксують понад 11 тисяч випадків захворювання на коронавірус

2. New York Times показало відео ракетного удару по українському літаку в Ірані​

Світом розійшлося перше відео, яке вказувало на те, що український боїнг в Ірані був збитий.

1. Зеленський чітко пояснив Авакову, що президент в цій країні лише він – радник голови ОП

Ексклюзив Радіо Свобода.

Радник з антикризових комунікацій голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк в інтерв’ю журналістці Софії Середі розкрив деталі взаємовідносин міністра МВС Арсена Авакова та президента Володимира Зеленського.

Десятка найпопулярніших матеріалів із ексклюзивами, аналітикою та розслідуваннями від Радіо Свобода виглядає так:

10. «Кінець казки Зеленського»: західні реакції на результати місцевих виборів в Україні

Матеріал Ростислава Хотина про те, як іноземні оглядачі прокоментували українські місцеві вибори, помітивши невтішні результати партії «Слуга народу». Пропрезидентській політичній силі навіть пророкують тепер розкол.

9. «Оманлива відпустка». В Оман прилітав секретар Ради безпеки Росії, коли там був Зеленський (розслідування)

Розслідування журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача про таємну поїздку Володимира Зеленського в Оман.

«Схеми» звернули увагу на рейс, яким президент України терміново повертався з Маската до Києва. А саме – на те, що перед тим цей же чартерний літак в Оман прилетів із Москви. Більше того, журналісти виявили, що цим рейсом в Оман справді прибув представник владної верхівки Російської Федерації.

8. 20 найбільших новацій Українського правопису 2019 року

Із 3 червня почав діяти новий Український правопис 2019 року. Від цього моменту рекомендовано застосовувати норми і правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя. Радіо Свобода представляє 20 новацій правопису, які чи не найбільше привертають до себе увагу.

7. «Україна готується до звільнення територій силовим шляхом». Підсумки військових навчань «Об’єднані зусилля-2020»

Матеріал проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Журналісти досліджують питання: навіщо натовські десантники тренувалися поблизу з анексованим півостровом, а стратегічні бомбардувальники імітували удари по кримських об’єктах?

6. Особисте життя Лукашенка: як і хто готував дівчат для «бацьки»

Білоруський модельєр Саша Варламов, який живе в Німеччині, розповів одному з українських ЗМІ про скандальні подробиці особистого життя Олександра Лукашенка, про те, як модельні агентства постачали дівчат білоруському лідеру, та назвав багатьох високопоставлених чиновників, залучених до цього процесу.

Журналістка Білоруської служби Радіо Свобода поспілкувалася з Варламовим і спробувала отримати коментарі від людей, яких згадав модельєр.

5. Найсвіжіше про COVID-19. Україна і світ. Живий блог

Матеріал, який оновлюється щоденно.

Радіо Свобода у цьому блозі з початку виникнення коронавірусної небезпеки публікує статистику, репортажі з лікарень, історії хворих, коментарі і рекомендації фахівців щодо перебігу коронавірусної пандемії в Україні і світі.

4. Як протести вплинули на Лукашенка: 18 заяв президента Білорусі про Україну

Журналіст Дмитро Баркар дослідив, як із наближенням до виборів у Білорусі, що відбулися 9 серпня, змінювалися акценти в риториці Олександра Лукашенка щодо України.

3. «Свідомо знову лізу в пекло» – українська медсестра з міста Берґамо, яка поборола коронавірус

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці Наталці Кудрик, українка, уродженка Ужгорода Ярослава Вишневська, яка живе і працює в Італії розповіла про лікування коронавірусу та ситуацію в італійських лікарнях, зокрема і про те, чим забезпечені лікарі і як справляються із напливом хворих. Матеріал вийшов у березні.

2. У Німеччині багато інфікованих коронавірусом, але «аномально» низька смертність. Чому?

Матеріал вийшов у березні, коли показники захворюваності і смертності в країнах ЄС вражали у негативному значенні. У Німеччині ж на 15320 випадків припадало тоді лише 44 летальні випадки. Це, в свою чергу десь 0,29 відсотка.

Журналістка Тетяна Савчук аналізує дані країн Європи, щоб знайти відповідь на питання: яким чином Німеччині вдається стримувати смертність від коронавірусу на таких низьких показниках?

1. Про Зеленського, Порошенка, Авакова і українську мову. Одне з останніх інтерв’ю Геннадія Кернеса

Ексклюзив Радіо Свобода.

Міський голова Харкова Геннадій Кернес, який тривалий час лікувався від наслідків коронавірусного захворювання COVID-19, помер у ніч на 17 грудня.

1 липня цього року Геннадій Кернес дав інтерв’ю журналістці Власті Лазур, одне з останніх в своєму житті, в якому, зокрема, розповів про чинного президента Володимира Зеленського, п’ятого президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вказавши, що вони «взагалі не спілкуються».