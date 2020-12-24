Судова адміністрація просить 83,7 мільйона гривень на захист суддів від COVID-19 – StateWatch

Державна судова адміністрація України просить у Кабінету міністрів 83,7 мільйона гривень на предмети захисту працівників судів та дезінфекцію приміщень з Фонду боротьби COVID-19. Про це йдеться у листі виконувачки обов’язків голови Державної судової адміністрації Людмили Гізатуліної до Кабінету Міністрів, який оприлюднила організація StateWatch 24 грудня.

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У судовій адміністрації апелюють до конституційного права українців на звернення до суду, а також на нібито отримані численні прохання з судів про додаткові кошти на засоби індивідуального захисту і дезінфекцію судів.

«Зі слів ДСА, у судовій системі працює більше 36 тисяч осіб, що забезпечують здійснення судочинства, а з урахуванням інших учасників судового процесу (позивачів, відповідачів, адвокатів, сторони обвинувачення) ця цифра практично подвоюється. Судочинство здійснюється у приміщеннях судів, яких налічується більше 800», – цитують листа у StateWatch.

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За даними організації, це звернення наразі перебуває на розгляді уряду.

У Фонді боротьби з COVID-19 недостатньо коштів для реалізації трьох бюджетних програм, заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан на початку вересня.