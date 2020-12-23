Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо ексміністра Кожари в справі про вбивство

Київська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом умисного вбивства, ідеться в офіційному повідомленні.

«Слідством встановлено, що у лютому 2020 року обвинувачений, його дружина і потерпілий вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Фігурант провадження взяв пістолет і завдав потерпілому удар в потилицю, після чого вистрілив йому в голову, від чого останній помер на місці», – інформує прокуратура.

У червні Київський апеляційний суд взяв Леоніда Кожару під варту.

Наприкінці лютого в будинку Кожари на Київщині знайшли тіло підприємця Сергія Старицького – колишнього керівника телеканалу «Інтер», ексгендиректора телеканалу «Тоніс» та одного з власників рекламного холдингу Atlantic group.

За даними МВС, Леонід Кожара і його дружина стверджували, що Старицький вчинив самогубство. Кожару затримали 25 березня, згодом його заарештували з правом 14 мільйонів гривень застави.