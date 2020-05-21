Ексміністр Кожара вніс заставу, прокуратура просить суд про суворіший запобіжний захід

За колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару, підозрюваного у вбивстві підприємця Сергія Старицького, внесли заставу, повідомили Радіо Свобода в правоохоронних органах.

Там не уточнили, чи вийшов вже ексміністр із СІЗО, про що у фейсбуці повідомила дочка Старицького, Катерина. Підтвердження з СІЗО того, що Кожара вийшов зі слідчого ізолятора, наразі теж немає.

У прокуратурі Київської області Радіо Свобода повідомили, що 21 травня подали до суду апеляційну скаргу, в якій просять про тримання Кожари під вартою без можливості внесення застави. Коли буде розглянута апеляція – поки що невідомо.

Наприкінці лютого в будинку Кожари на Київщині знайшли тіло підприємця Сергія Старицького – колишнього керівника телеканалу «Інтер», ексгендиректора телеканалу «Тоніс» та одного з власників рекламного холдингу Atlantic group.

За даними МВС, Леонід Кожара і його дружина стверджували, що Старицький вчинив самогубство. Кожару затримали 25 березня, згодом його заарештували з правом 14 мільйонів гривень застави.

За даними Катерини Старицької, 18 травня суд зменшив розмір застави Кожарі до 2,1 мільйона гривень.

10 квітня дружині Кожари оголосили підозру в неправдивих свідченнях. За даними поліції, жінка заявила, що колишній міністр не вбивав товариша, а до його смерті нібито була причетна вона сама.