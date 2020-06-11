Ексміністра Кожару, підозрюваного у вбивстві, взяли під варту у залі суду

Київський апеляційний суд взяв під варту колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, підозрюваного у вбивстві підприємця Сергія Старицького.

«Застосовано до підозрюваного К. запобіжній захід у вигляді тримання під вартою до 17 липня 2020 року із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 14 083 400 гривень з покладенням на підозрюваного, у разі внесення застави, обов’язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України. Підозрюваного К. взято під варту у залі суду», – повідомила пресслужба суду.

Наприкінці лютого в будинку Кожари на Київщині знайшли тіло підприємця Сергія Старицького – колишнього керівника телеканалу «Інтер», ексгендиректора телеканалу «Тоніс» та одного з власників рекламного холдингу Atlantic group.

За даними МВС, Леонід Кожара і його дружина стверджували, що Старицький вчинив самогубство. Кожару затримали 25 березня, згодом його заарештували з правом 14 мільйонів гривень застави.

За даними Катерини Старицької, 18 травня суд зменшив розмір застави Кожарі до 2,1 мільйона гривень. А 21 травня стало відомо, що за нього внесли заставу з можливістю вийти на свободу. У прокуратурі заявляли, що подали до суду апеляційну скаргу на рішення суду щодо Кожари.

Раніше 10 квітня також дружині Кожари оголосили підозру в неправдивих свідченнях. За даними поліції, жінка заявила, що колишній міністр не вбивав товариша, а до його смерті нібито була причетна вона сама. Пізніше суд відпустив її під особисте зобов’язання.