Апеляційний суд залишив ексголову МЗС Кожару під вартою

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому міністру закордонних справ Леоніду Кожарі. Про це рішення суд повідомив 10 серпня.

За заявою, колегія суддів розглянула апеляційну скаргу захисників Кожари, подану на ухвалу Шевченківського районного суду Києва щодо подовження запобіжного заходу.

«За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 липня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення», – заявляють у суді.

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13 липня Шевченківський суд на клопотання Головного управління Національної поліції в Київській області подовжив запобіжний захід Кожарі: арешт із можливістю застави в обсязі 14 083 400 гривень.

У червні Київський апеляційний суд взяв Леоніда Кожару під варту.

Наприкінці лютого в будинку Кожари на Київщині знайшли тіло підприємця Сергія Старицького – колишнього керівника телеканалу «Інтер», ексгендиректора телеканалу «Тоніс» та одного з власників рекламного холдингу Atlantic group.

За даними МВС, Леонід Кожара і його дружина стверджували, що Старицький вчинив самогубство. Кожару затримали 25 березня, згодом його заарештували з правом 14 мільйонів гривень застави.