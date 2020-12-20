«Швидкі почали добиратися до хворих швидко» – Зеленський про гроші на інфраструктуру за умов пандемії

Президент України Володимир Зеленський виступив на захист концепції витрачання державних ресурсів на розвиток інфраструктури за умов, коли в країні триває епідемія COVID-19. Про це він заявив в інтерв’ю газеті The New York Times, оприлюдненому ввечері 19 грудня.

«Багато звинувачень на мою адресу, мовляв, під час пандемії я приділяв багато часу інфраструктурі. Зараз люди побачили, що наші швидкі почали добиратися до хворих швидко. Наші МНС (пожежні машини) почали доїжджати швидше. А в нас, на жаль, таке було – на сході України була велика пожежа, й траплялися випадки, коли не могли дістатися. А зараз не за добу можна доїхати, а з’явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів. Зараз ми бачимо, що інфраструктура важлива», – сказав Зеленський.

Президент каже, що чинна влада зробила «чотири тисячі кілометрів доріг у цьому році, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років».

На початку червня 2020 року стало відомо, що з Фонду боротьби з COVID-19 витратили близько 30 мільярдів гривень, тобто менш як половину. Решту – а це 35 мільярдів – уряд спрямував на «Велике будівництво» доріг та інших об’єктів інфраструктури.

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18 червня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №3509, який передбачав, зокрема, перерозподіл грошей із Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт і будівництво доріг та інших об’єктів інфраструктури.

У Фонді боротьби з COVID-19 недостатньо коштів для реалізації трьох бюджетних програм, заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан на початку вересня.