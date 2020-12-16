Вбивство дитини на Київщині: суд залишив підозрюваного поліцейського під вартою – Венедіктова

Переяслав-Хмельницький міський районний суд Київської області залишив під вартою поліцейського, підозрюваного у вбивстві з необережності п’ятирічного Кирила Тлявова, заявила увечері 16 грудня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Щойно суддя вийшов із нарадчої кімнати – запобіжний продовжено ще на 60 днів до 16 лютого 2021 року», – написала Венедіктова на своїй Фейсбук-сторінці.

Вона зазначила, що розгляд подовження запобіжного заходу був призначений на 14 грудня, але минулого тижня підозрюваного госпіталізували з коронавірусною хворобою COVID-19. Він відмовився від лікування без присутності адвоката і 14 грудня пручався під час конвоювання на судове засідання.

«Суд вирішив відкласти засідання, однак не на 15 грудня, як клопотав прокурор, а на останній день дії запобіжного заходу – 16 грудня. Попри всі перипетії, обвинувачений залишився під вартою. Наразі він перебуватиме в спецпалаті лікарні, після виписки – повернеться до слідчого ізолятора», – нагадала генеральна прокурорка.

Раніше 16 грудня поліція Київської області повідомила, що 16 грудня завершується термін тримання під вартою підозрюваного у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому на Київщині в травні 2019 року.

За даними правоохоронців, 31 травня 2019 року четверо осіб, серед яких двоє поліцейських, відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

3 червня п’ятирічний Кирило Тлявов помер у лікарні.

23 грудня обвинувальний акт щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова направили до суду.

Справу розслідують за статтями «хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї» і «вбивство через необережність».