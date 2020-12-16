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16 грудня 2020, Київ 21:31
Новини | Суспільство

Вбивство дитини на Київщині: суд залишив підозрюваного поліцейського під вартою – Венедіктова

Ukraine -- Actoin in memory of 5 years old boy shot dead in Kyivska district, Lviv, 4Jun2019

Переяслав-Хмельницький міський районний суд Київської області залишив під вартою поліцейського, підозрюваного у вбивстві з необережності п’ятирічного Кирила Тлявова, заявила увечері 16 грудня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Щойно суддя вийшов із нарадчої кімнати – запобіжний продовжено ще на 60 днів до 16 лютого 2021 року», – написала Венедіктова на своїй Фейсбук-сторінці.

Вона зазначила, що розгляд подовження запобіжного заходу був призначений на 14 грудня, але минулого тижня підозрюваного госпіталізували з коронавірусною хворобою COVID-19. Він відмовився від лікування без присутності адвоката і 14 грудня пручався під час конвоювання на судове засідання.

«Суд вирішив відкласти засідання, однак не на 15 грудня, як клопотав прокурор, а на останній день дії запобіжного заходу – 16 грудня. Попри всі перипетії, обвинувачений залишився під вартою. Наразі він перебуватиме в спецпалаті лікарні, після виписки – повернеться до слідчого ізолятора», – нагадала генеральна прокурорка.

Раніше 16 грудня поліція Київської області повідомила, що 16 грудня завершується термін тримання під вартою підозрюваного у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому на Київщині в травні 2019 року.

Karazy Поховання хлопчика Кирила Тлявова, червень 2019 року
Karazy Поховання хлопчика Кирила Тлявова, червень 2019 року

За даними правоохоронців, 31 травня 2019 року четверо осіб, серед яких двоє поліцейських, відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

3 червня п’ятирічний Кирило Тлявов помер у лікарні.

23 грудня обвинувальний акт щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова направили до суду.

Справу розслідують за статтями «хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї» і «вбивство через необережність».

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