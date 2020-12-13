Поліція вручила підозру чоловікові, який перекинув ханукальний світильник у Києві

Поліція Києва повідомила, що чоловікові, який перекинув Ханукію (ханукальний світильник, що вважають єврейським символом духовної стійкості), встановлену на київському Подолі на честь єврейського свята Ханука, вручили підозру.

«Правопорушник відповідатиме за порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками», – повідомили в поліції.

Інцидент стався на Контрактовій площі в Києві 10 грудня. У поліції заявили, що переглянули відео з камер спостереження, які зафіксували момент вчинення правопорушення, а також згодом відеозапис із коментарями виявили на сторінці користувача у соціальній мережі.

«Особу правопорушника оперативно встановлено. Це – 36-річний місцевий житель. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України. Поліція жорстко та миттєво реагуватиме в межах чинного законодавства на будь-які прояви порушень рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань або за іншими ознаками», – сказав очільник столичної поліції Андрій Крищенко.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.