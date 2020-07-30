Курбан-Байрам, Ханука та інші: Зеленський хоче зробити державними низку релігійних свят

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розглянути питання надання державного статусу низці релігійних свят, серед яких Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду. Відповідний указ від 30 липня оприлюднений на сайті глави держави.

«Кабінету міністрів України у взаємодії зі Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями, Українським інститутом національної пам’яті опрацювати питання щодо надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим, внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроєкт», – мовиться у повідомленні.

В указі зазначено, зо пропозиція подана з «з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав та можливостей усіх віруючих, вшанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного».