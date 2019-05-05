Чи справді українці мають більше вихідних на свята, ніж решта людей світу?

У календарі на 2019 рік в Україні 11 державних свят – офіційних вихідних днів: Новий рік, Різдво Христове (7 січня і 25 грудня), «8 березня», Великдень, День праці, День перемоги, Трійця, дні Конcтитуції, Незaлежності і Захисника України. Чи дійсно це більше за решту світу?

США

У США рік від року так званих федеральних, тобто загальнодержавних свят – 10. Крім Нового року та Різдва, це День Мартіна Лютера Кінга, День президентів (день народження першого президента Джорджа Вашингтона), День пам'яті (вшанування загиблих на службі в лавах американської армії), 4 липня – День незалежності, День праці (перший понеділок вересня), День першовідкривача Америки – Колумба, День ветеранів (всіх, хто колись служив в американській армії), День подяки.

Якщо свято припадає на суботу, вихідним стає п'ятниця перед цим днем, якщо у неділю – то вихідний у наступний понеділок. Інакшим чином вихідні дні офіційно не об'єднують і не відпрацьовують, але працівники часто беруть вихідні за власний кошт, аби мати «довші свята».

При цьому, урядові працівники у США мають право на оплачувані вихідні на ці свята, а от компанії приватного сектору не зобов'язані давати працівникам вихідні, це залишається на розсуд роботодавців. Проте все ж понад 90% компаній дають працівникам вихідні на Різдво, День подяки, Новий рік, День пам'яті, День праці.

Також у Сполучених Штатах немає офіційних релігійних свят, крім Різдва, до того ж єврейське населення в цей день також відзначає Ханнуку. Великдень та Песах і без того припадають на вихідні, але для того, щоб відвідати родину або зробити собі довгі вихідні, американці часто беруть додаткові вихідні дні за власний рахунок. Так само й на Трійцю, Рош-Хашана, Ураза-байрам або на інші релігійні свята.

Європа

У Німеччині вихідні дні визначає кожна із 16 федеральних земель, однак усі вони мають 9 офіційних свят. Новий рік, Свято весни та праці (1 травня), Вознесіння Господнє, Трійця, День німецької єдності (3 жовтня), а на Різдво і Великдень німці мають по два вихідних дня – 25 і 26 грудня та Страсна п'ятниця й Поливаний понеділок.

Французи мають 11 державних свят. До звичних для українців Нового року, Різдва, Великодня (вихідний – у понеділок після свята), Дня праці (1 травня) і перемоги (8 травня), додаються День взяття Бастилії (14 липня), День всіх святих (1 листопада), День перемир'я (11 листопада – на знак закінчення Першої світової війни), та християнські – Вознесіння Господнє, День Святого Духа та Внебовзяття Марії.

Однак, якщо свято у Франції припадає на суботу чи неділю, вихідний не переносять на інший день. А два регіони – Альзас і Мозель – мають іще два додаткових свята – Страсна п'ятниця та День Святого Стефана.

В інших частинах світу

Із усіх країн у світі Камбоджа має найбільше державних вихідних днів – 27 на рік (хоча у 2020 році посадовці обіцяють зменшити кількість свят до 20), далі йде Шрі-Ланка – 25, Індія та Казахстан – по 21, Колумбія, Філіппіни, Тринідад і Тобаго – 18, Китай, Гонконг – 17, Таїланд, Туреччина й Пакистан – 16.

Найменше відпочиває Мексика – там лише 7 офіційних святкових вихідних днів, у Великій Британії та Нідерландах – 8.