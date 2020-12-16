Підозрюваний у вбивстві 5-річного хлопчика на Київщині може вийти з СІЗО – поліція

Поліція Київської області повідомляє, що 16 грудня завершується термін тримання під вартою підозрюваного у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому на Київщині в травні 2019 року.

За даними поліції, на сьогодні призначене судове засідання в Переяслав-Хмельницькому міськрайонному суді, і сторона обвинувачення подала відповідні клопотання на продовження запобіжного заходу.

Фігуранта справи планують доставити до суду. При цьому, кажуть в поліції, попереднє засідання, 14 грудня, суд переніс, відмовившись впускати підозрюваного до приміщення суду.

«10 грудня стало відомо, що підозрюваний захворів на коронавірусну хворобу. Його госпіталізували до Переяславської центральної районної лікарні. З огляду на стабільно нормальні показники температури тіла і сатурації, ухвалили рішення доставити підозрюваного на судове засідання 14 грудня. Поліцейські, одягнувши медичні захисні костюми і засоби індивідуального захисту, доставили підсудного до приміщення суду. Фігурант також був вдягнутий у необхідні засоби захисту для повного виключення можливого розповсюдження інфекції. Але суд вирішив перенести судове засідання з обрання запобіжного заходу на 16 грудня», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що від участі в засіданні в онлайн-форматі сторона захисту відмовилася.

Після цього поліцейські супроводили фігуранта до лікарні та взяли палату під цілодобову охорону.

«16 грудня поліцейські повторно доставлять підозрюваного до суду зі врахуванням усіх необхідних вимог захисту для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції… Якщо не відбудеться судове засідання, на якому буде ухвалене рішення про наступний запобіжний захід, фігурант фактично буде вільний у своїх діях. Тож для того, щоб не допустити такого розвитку подій, поліцейські докладають усіх зусиль, аби фігурант прибув на судове засідання», – наголосили в поліції.

За даними правоохоронців, 31 травня 2019 року четверо осіб, серед яких двоє поліцейських, відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

3 червня п’ятирічний Кирило Тлявов помер у лікарні.

23 грудня обвинувальний акт щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова направили до суду.

Справу розслідують за статтями «хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї» і «вбивство через необережність».