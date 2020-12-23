Катастрофа Ан-26 під Харковом: суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним

Трьом військовим службовим особам, підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака Ан-26 під Харковом, в результаті якої загинуло 26 військовослужбовців, обрали запобіжний захід, повідомив ввечері 22 грудня Офіс генерального прокурора.

«На 60 днів взято під варту без права внесення застави командира військової частини А4104, який підозрюється у порушенні правил польотів і підготовки до них, а також порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки, та у недбалому ставленні до служби…, і керівника польотами групи управління польотами військової частини А4104, який підозрюється у порушенні правил польотів і підготовки до них, а також порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки», – йдеться в повідомленні.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання обрано командувачу Повітряних сил Збройних сил України, який підозрюється у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки, додали в ОГП.

За повідомленням, слідчий суддя Печерського райсуду Києва задовольнив відповідні клопотання Державного бюро розслідувань, погоджені Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому.

На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.