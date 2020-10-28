Міністр назвав причини катастрофи АН-26

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський під час засідання уряду назвав три головні причини катастрофи літака АН-26.

За словами міністра, катастрофа сталася через:

відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба;

системні порушення правил виконання польотів в університеті;

недостатню професійну підготовку екіпажу «щодо дій в особливих ситуацій, здійснення всебічного аналізу характеру локальної відмови авіаційної техніки з моделюванням правильних та злагоджених дій для запобігання переростанню особливих ситуацій у катастрофічні».

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.