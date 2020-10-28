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28 жовтня 2020, Київ 15:38
Новини | Події

Міністр назвав причини катастрофи АН-26

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський під час засідання уряду назвав три головні причини катастрофи літака АН-26.

За словами міністра, катастрофа сталася через:

  • відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба;
  • системні порушення правил виконання польотів в університеті;
  • недостатню професійну підготовку екіпажу «щодо дій в особливих ситуацій, здійснення всебічного аналізу характеру локальної відмови авіаційної техніки з моделюванням правильних та злагоджених дій для запобігання переростанню особливих ситуацій у катастрофічні».

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.

На Харківщині розбився військовий літак (відео)
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На Харківщині розбився військовий літак (відео)

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