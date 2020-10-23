Комісія встановила причини авіакатастрофи «Ан-26» – Уруський

Причини авіакатастрофи «Ан-26» на Харківщині пов’язані із технічними неполадками та людським фактором. Про це журналістам розповів віце-прем’єр-міністр України, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«На технічні неполадки, які мали місце, наклався людський фактор. Плюс серйозні порушення в організації польотів, розробки відповідних нормативних документів, які регламентують здійснення навчальних польотів», – сказав Уруський.

Чиновник додав, що детальніше комісія прозвітує перед урядом у найближчу середу, або четвер на засіданні Кабміну. Тим часом слідство триватиме й надалі.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, який планує продовжити навчання після одужання.

ДБР повідомляло, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.