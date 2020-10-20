Родинам курсантів, які загинули в авіакатастрофі на Харківщині, виплатили компенсації – Генштаб

Обласні військові комісаріати Сухопутних військ Збройних сил України виплатили одноразову грошову допомогу родинам курсантів, загиблих в авіакатастрофі біля Чугуєва на Харківщині 25 вересня, повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Виплату в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму (понад 1,5 мільйона гривень – ред.), встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, проведено шляхом зарахування коштів на карткові рахунки, які відкриті родинами курсантів в установах банків на їхній вибір», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що на даний час продовжує працювати урядова комісія, триває робота з технічного розслідування катастрофи літака АН-26Ш. Родинам екіпажу виплата буде здійснена після остаточного офіційного встановлення обставин і причин авіакатастрофи.

17 жовтня Міністерство оборони України повідомило, що перерахувало перші кошти для виплати одноразової грошової допомоги родинам військовослужбовців, загиблих внаслідок катастрофи літака АН-26Ш у Харківській області.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.