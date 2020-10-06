Зеленський відзначив медалями загиблих у катастрофі під Чугуєвом військових і єдиного вцілілого солдата

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження медаллю «За військову службу Україні» загиблих у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом військових.

В указі йдеться, що медаль посмертно присвоєна 26-ти військовим за «самовіддане служіння українському народові, зразкове виконання військового обов’язку».

Тим самим указом медалі «За військову службу Україні» удостоєний і єдиний вцілілий у катастрофі солдат – В’ячеслав Злочевський.

У Харкові сьогодні попрощалися із загиблими у катастрофі військового літака Ан-26.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.