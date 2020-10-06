У Харкові прощаються з загиблими у катастрофі «Ан-26» (трансляція)

У Харкові у вівторок прощаються з загиблими у катастрофі військового літака «Ан-26».

Трансляцію з церемонії вшанування пам’яті загиблих веде Офіс президента.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.